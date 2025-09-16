Clamoroso Milan, proposto il top player del Real Madrid: il retroscena di mercato

Emergono nuovi dettagli sulla sessione di mercato estiva che ha visto protagonista il Milan. Al club rossonero era stato proposto un top player del Real Madrid.

Sono ormai passate più di due settimane dalla fine del calciomercato estivo, ma ancora oggi continuano ad emergere nuovi retroscena. Il Milan è senza dubbio stato tra i club più attivi, con diverse trattative andate in porto ma anche con diversi affari sfumati quando sembrava ormai tutto fatto.

I rossoneri hanno valutato diversi profili per rinforzare l’organico, con molti di questi nomi che stanno trapelando solo a mercato concluso. L’ultima indiscrezione riguarda un top player del Real Madrid, che poteva vestire la casacca del Milan assieme a Luka Modric. Il giocatore è stato proposto al Diavolo, che ha però deciso di non affondare il colpo.

Milan, idea Lucas Vazquez a destra: poteva arrivare a parametro zero

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, nel mese di agosto tra i nomi presi in considerazione dal Milan per il ruolo di terzino destro c’è stato anche Lucas Vazquez. Lo spagnolo, che alla fine della passata stagione ha chiuso la sua esperienza al Real Madrid dopo dieci anni, è stato proposto al Milan con la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero.

Il profilo è stato valutato dal club rossonero, che ha poi deciso di chiudere per il giovane Zachary Athekame. Il Milan ha, infatti, preferito puntare su un prospetto come l’ex Young Boys, piuttosto che su un giocatore affermato come Lucas Vazquez, ma a fine carriera. Il futuro del classe ’91 si è comunque tinto di rossonero, visto il suo trasferimento negli ultimi giorni di mercato al Bayer Leverkusen.

Scelta sicuramente coraggiosa quella del Milan di non prendere Lucas Vazquez. I prossimi mesi ci diranno se il colpo Athekame è stato azzeccato. Al momento, però, il terzino svizzero non ha ancora debuttato con i rossoneri. Vedendo però l’impatto di Luka Modric, chissà che anche Lucas Vazquez non avrebbe fatto comodo alla causa.