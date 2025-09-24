Condizioni Leao, nuovi aggiornamenti verso Milan Napoli: l’annuncio in diretta è netto

C’è grande curiosità riguardo le condizioni fisiche del campione portoghese Rafa Leao, fuori da diverso tempo.

Sono ormai oltre 5 settimane che Rafael Leao è fuori dai campi di allenamento in casa Milan. L’uomo chiave del club rossonero è alle prese con un brutto infortunio, uno stop che si è rivelato senza dubbio molto più duro rispetto al previsto. Lo abbiamo visto sempre come tifoso sugli spalti negli ultimi impegni ma ora c’è curiosità per capire se il giocatore sarà a disposizione di Allegri per la sfida tra Milan e Napoli.

Si discute da tempo riguardo questa possibilità ed il giornalista di Sky Sport Beppe Di Stefano ha fatto il punto ai microfoni del portale ed ha chiarito la situazione riguardo al giocatore, sul quale comunque filtra davvero molto ottimismo.

Occhio Milan, Leao sta tornando: arrivano le parole importanti

Attraverso Sky Sport il giornalista Beppe Di Stefano ha fatto chiarezza riguardo le condizioni di Leao ed ha spiegato: “Tra domani e dopodomani saranno ore importanti e giorni determinanti per capire la situazione di Rafael Leao anche se il recupero ormai sembra avvenuto. Se tutto andrà per il verso giusto il giocatore sarà a disposizione per la sfida con il Napoli, molto probabilmente dalla panchina”.

Il giornalista ha sottolineato i 40 giorni di assenza di Rafa che quindi deve sicuramente migliorare dal punto di vista fisico e che il problema al polpaccio è ormai una cosa superata.