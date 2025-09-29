Contatto Tomori-McTominay, si accende la polemica: “È un atto di coraggio”

Non si smette di parlare dello spettacolo di ieri sera e della grande prestazione del Milan. Al contempo, però, non mancano ovviamente anche le polemiche.

Milan – Napoli è terminata ieri sera, ma il racconto intorno alla partita ancora no. Impossibile non tornare sulla grande prestazione dei rossoneri e su una vittoria tutt’altro che pronosticata. Consideriamo che, tutti o quasi, davano favoriti gli azzurri. E come dar loro torto, visto l’andamento della squadra e chi siede su quella panchina.

Dunque, anche in un lunedì di vigilia di Champions League, si continua a parlare di Serie A e di quanto accaduto a San Siro. Ovviamente non solo per quanto riguarda meriti e demeriti delle due squadre, ma allo stesso tempo si sono accese anche diverse polemiche.

Graziano Cesari a Il Bello del Calcio: “Il Var doveva intervenire”

Intervenuto durante la trasmissione Il Bello del Calcio, l’ex direttore di gara Graziano Cesari è tornato sugli episodi che, volente o nolente, hanno condizionato il match di ieri sera. Queste le sue parole sul presunto intervento di Tomori in area di rigore ai danni di Mc Tominay: “Il giocatore azzurro controlla bene il pallone e il difensore del Milan non aveva modo di intervenire. La spinta è evidente” – ha dichiarato senza indugi, rincarando poi la dose – “Non parlatemi di intensità, anche perché in questo caso l’intensità c’era“.

Poi il commento sul mancato intervento del Var: “L’arbitro ha solo due occhi, ci sono 24 telecamere per rivedere tutto ed è giusto farlo. Andare davanti alle telecamere non è una cosa brutta, ma va considerato un atto di coraggio!”

Una posizione quindi netta la sua, sul direttore di gara e su chi avrebbe dovuto aiutarlo. Inoltre, per finire, commenta anche l’episodio da rigore più espulsione: “Beh avrebbe dovuto buttarlo fuori subito, ha cercato il male minore per non scontentare nessuno. Avrei apprezzato di più se avesse estratto direttamente il rosso“.