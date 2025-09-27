Conte risponde ad Allegri: si accende Milan-Napoli

Dopo la conferenza stampa di vigilia dell’allenatore rossonero, ecco quella del tecnico dei partenopei che non le manda a dire, specie sul fatto di essere considerati favoriti.

Domani sera spettacolo a San Siro, con il Milan che se la vedrà contro il Napoli di Antonio Conte. Match attesissimo da entrambe le parti. Lato rossoneri, c’è voglia e volontà di capire a che punto è la squadra. Dunque fondamentale rispondere bene nel primo vero test contro una big. Lato Napoli, c’è da dimostrare di essere ancora i favoriti e potersi riconfermare dopo la vittoria dello scorso anno.

Non ce ne voglia però proprio Antonio Conte, che non accetta il discorso di essere favoriti e che lo considera assolutamente prematuro. Di seguito un estratto della sua conferenza.

Verso Milan Napoli, Conte: “Nessun favorito, solo giochi dei media”

L’allenatore del Napoli Antonio Conte si è espresso ai microfoni su diversi punti, durante la conferenza stampa pre Milan: “Quando giochi contro queste squadre sono sempre dei big match. Parliamo di club che hanno una storia, una tradizione importante ed ogni anno partecipano per ambire al massimo. La partita sarà sicuramente difficile, ma al tempo stesso anche una bella vetrina per i ragazzi“.

Questo il pensiero del tecnico dei partenopei, che poi ha commentato anche la condizione fisica dei suoi ragazzi: “Non è stata una settimana fortunata per noi. Rrahmani e Buongiorno non saranno presenti, ma ci sono stati anche altri problemi. Dobbiamo essere bravi a trovare la soluzione“.

Non le manda a dire poi, lo stesso mister salentino, a chi considera il Napoli favorito per domani sera e anche per la vittoria del campionato: “Non si tratta di essere favoriti o meno e trovo folle chi l’anno scorso ci dava per favoriti. Io so solo una cosa: Milan, Inter e Juventus sono tre club storici che hanno sempre scritto pagine importantissime di questo sport” – ha dichiarato Conte, stizzito evidentemente da alcuni commenti – “Questi sono giochi dei media, noi siamo concentrati. Al momento è solo la quinta partita” – Conclude poi il tecnico, sottolineando come la sua squadra non debba pensare ad altro se non a fare la partita che hanno preparato.