Dalla cessione alla titolarità: Allegri ci ha messo lo zampino

Quest’estate un giocatore rossonero doveva lasciare il club, ma Allegri ha bloccato tutto, puntando ancora su di lui.

Il nuovo Milan targato Massimiliano Allegri corre, eccome se corre: la sconfitta alla prima giornata del campionato di Serie A è ormai un lontano ricordo e da quella gara i rossoneri le hanno vinte tutte. Nelle successive quattro giornate del campionato di Serie A, infatti, il Milan ha ottenuto quattro vittorie consecutive, cinque se ci aggiungiamo anche la vittoria in Coppa Italia nei 16° di finale contro il Lecce. Una crescita costante quella della squadra rossonera, grazie soprattutto all’ottimo lavoro che sta svolgendo il nuovo allenatore: con lui si osservano anche regole rigide in termini comportamentali, per definire un profilo corretto della rosa rossonera. Con Allegri sono rinati anche alcuni calciatori che nella passata stagione sembravano ormai proseguire la propria carriera lontano da Milano, ma in questa stagione sono tornati a grande livello.

Milan, Allegri lo ha cambiato: ora Bartesaghi è al centro del progetto

In questa prima parte di stagione, Allegri è riuscito a rivitalizzare calciatori che nella scorsa stagione hanno trovato poco spazio o che addirittura in estate sembrava potessero lasciare Milano. Uno di questi è sicuramente Davide Bartesaghi, esterno rossonero classe 2005, cresciuto nel settore giovanile del club.

Nella sfida contro il Napoli, Bartesaghi è subentrato a gara in corso dopo che Estupinian ha ricevuto il rosso diretto in occasione del rigore concesso alla squadra partenopea. Il suo ingresso ha portato sicuramente freschezza, nonostante l’inferiorità numerica, e la sua prestazione si può confermare essere stata all’altezza del match, con una responsabilità importante sulle spalle. Con l’espulsione, Estupinian non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la gara contro la Juventus, per cui Bartesaghi è l’indiziato numero uno per prendere la titolarità in quel ruolo, ovvero l’esterno sinistro.

Milan, in estate Bartesaghi poteva andare: Allegri decisivo

Come riportato da calciomercato.com, in estate Davide Bartesaghi poteva lasciare il Milan: diversi club di Serie A, come Udinese e Parma, ma anche di Serie B hanno tentato di scipparlo al club rossonero, anche solo in prestito, ma una persona in particolare ha impedito la cessione, ovvero Massimiliano Allegri. Il nuovo tecnico rossonero, infatti, ha impedito alla società di cedere il calciatore, convinto delle sue potenzialità tecniche e della crescita che poteva avere macinando minuti.