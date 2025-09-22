“Deve lottare per lo scudetto”, dopo Udine arriva la sentenza dell’ex rossonero

Dopo la grande vittoria di Udine un grande ex rossonero ha tuonato forte sul Milan: così deve lottare per alzare lo scudetto

Il Milan di Massimiliano Allegri comincia davvero a incutere timore al resto del campionato. Dopo l’esordio shock contro la neopromossa Cremonese, i rossoneri hanno reagito con forza, inanellando tre vittorie consecutive che hanno restituito fiducia e consapevolezza. Il 3-0 inflitto all’Udinese non è solo un risultato rotondo, ma la dimostrazione che la squadra ha trovato un’identità chiara e una solidità che la rende sempre più credibile nella lotta al vertice.

A trascinare il gruppo è il genio senza tempo di Luka Modric: il croato detta ritmi e geometrie, trasformando ogni pallone in una lezione di calcio. Attorno a lui brillano Christian Pulisic, tornato titolare e decisivo dopo i guai fisici, e un Adrien Rabiot che sembra giocare a Milano da una vita. L’unica ombra resta Santiago Gimenez: il centravanti messicano deve ancora sbloccarsi, ma la fiducia di Allegri potrebbe presto riportarlo ai livelli che tutti si aspettano: nel frattempo, qualche grande ex comincia già a parlare di scudetto.

Milan, Albertini: “Deve lottare per lo scudetto. Allegri sa come si vince”

Tre vittorie consecutive e la sensazione di essere già una squadra con idee precise. Il Milan di Massimiliano Allegri ha iniziato la stagione con il piede giusto e a certificare la bontà del progetto è arrivato anche il parere autorevole di Demetrio Albertini. L’ex regista rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, non ha dubbi: “Il Milan non può, ma deve lottare per lo scudetto. Indossare quella maglia significa puntare sempre al massimo, per capire poi l’anno dopo cosa ti manca”.

Albertini sottolinea i meriti di Allegri, capace di trasmettere alla squadra compattezza e mentalità vincente: “Sa come si costruisce un gruppo. A Bologna e Udine ho visto un Milan con le idee chiare”. Il vero punto di forza, però, è il centrocampo. Con Luka Modric a dettare i tempi e Adrien Rabiot perfettamente integrato, il reparto mediano ha già trovato equilibrio e qualità. “È uno dei più forti del campionato, alla pari con quello del Napoli. In attacco forse manca ancora qualcosa, ma in mezzo al campo Allegri può contare su una miscela ideale di esperienza e freschezza”.