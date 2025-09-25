“È il Milan l’anti-Napoli”, arriva la sentenza dell’ex rossonero

L’ex Milan non ha dubbi su chi è l’antagonista del Napoli in questo campionato: ha fatto il nome della squadra di Max Allegri.

Il Milan sta vivendo un ottimo momento in questo avvio di stagione e lo confermano i recenti risultati. La squadra rossonera è attualmente terza in classifica, a -1 dalla Juventus e a -3 dalla capolista Napoli. Dopo lo scivolone casalingo nel match con la Cremonese, avvenuto a San Siro all’esordio stagionale in Serie A, i ragazzi di Allegri hanno sfoggiato prestazioni di un certo spessore, conquistando 4 vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia.

Un trend positivo che il Milan ha tutte le intenzioni di confermare anche domenica sera, quando a San Siro metterà piede proprio il Napoli di Antonio Conte. Secondo l’ex Milan, Fabio Capello, è la squadra di Allegri la principale candidata per il ruolo di antagonista degli azzurri nella corsa Scudetto.

Capello è certo: l’ex rossonero punta sulla squadra di Allegri

Fabio Capello ha parlato con grande convinzione a margine della sua ultima intervista alla Gazzetta dello Sport, facendo il nome del Milan come candidata numero uno per il ruolo di anti Napoli: “Incassa pochissimi goal, ha equilibrio e concede anche poco a livello di tiri. È questo l’aspetto più importante. Allegri è stato e sarà fondamentale. Ha solidificato la squadra. Ora manca solo il bomber”.

Fabio Capello inserisce la squadra di Allegri tra principali pretendenti per la corsa Scudetto: “Modric? Sta dimostrando a tutti che tipo di giocatore sia. È la risposta del Milan a Kevin De Bruyne. Certo, in Italia si gioca a un ritmo molto più basso rispetto ad altri campionati. Per questo Luka riesce a distinguersi. Qui si viaggia a una velocità bassa, ma non toglie nulla al campione che è. Il Milan è la candidata numero uno a insidiare il Napoli per lo Scudetto.Gli azzurri sono i più forti, ma i rossoneri inseguiranno a a testa alta tutta la stagione”.

Capello ha poi sottolineato: “Non giocano le coppe. E questo è un vantaggio immenso, mi creda. Intanto, puoi gestire meglio le energie. Modric ha 40 anni, è chiaro che non avrebbe retto tre partite a settimana, e poi perché l’esempio del Manchester City contro l’Arsenal può aiutare. Guardiola ha detto che i suoi erano stanchi. Il Milan può concentrarsi soltanto sul campionato”.