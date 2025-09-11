Galliani torna al Milan, manca sempre meno: quale ruolo svolgerà

Le strade del Milan e di Adriano Galliani sono ormai pronte a ricongiungersi. Ora il popolo rossonero si chiede quale sarà il ruolo dell’ex amministratore delegato.

Il calciomercato è terminato da poco più di una settimana, ma in casa Milan non si smette di pensare a nuovi acquisti. Stavolta, però, non si tratta di giocatori da regalare a Max Allegri, bensì di un innesto per le questioni extra-campo: Adriano Galliani. L’ex dirigente rossonero è sempre più vicino al ritorno al Milan, con i tifosi che non vedono l’ora di rivedere il Condor dalla loro parte.

Dopo aver fatto da spalla al presidente Silvio Berlusconi per ben 31 anni, scrivendo le pagine più belle della storia rossonera, ora Galliani è pronto a tornare per provare a risollevare il suo amato club. Le parti hanno già raggiunto un accordo, anche se bisognerà ancora attendere per il comunicato ufficiale. La domanda che tutti si fanno è, però, solo una: quale ruolo avrà Galliani?

Milan-Galliani, accordo trovato: due i possibili ruoli

Come riportato da calciomercato.com, non ci sono più dubbi sul ritorno di Galliani al Milan. L’attuale amministratore delegato del Monza ha già trovato un accordo con i rossoneri, con la figura di Flavio Briatore più che decisiva. Il noto manager conosce molto bene sia Galliani che Gerry Cardinale, con i due che si sono incontrati proprio sul suo yacht.

Importante anche il ruolo di Zlatan Ibrahimovic, decisamente favorevole al ritorno di Galliani in rossonero, per provare a portare esperienza ad una società che è spesso sembrata in balia delle onde.

Per quanto riguarda il ruolo che andrà a ricoprire Galliani le opzioni sono due. Con Giorgio Furlani saldo al suo posto, è impensabile pensare ad un ritorno di Galliani come amministratore delegato. Molto più probabile che l’ex ad possa diventare vice-presidente o head football. Mansioni prettamente sportive, con Galliani che non si occuperebbe di questioni istituzionali.

Galliani-bis, attesa per il comunicato: tutto dipende dal Monza

Il ritorno di Galliani non è in dubbio, ma c’è da attendere. Attualmente, infatti, l’ex ad rossonero è ancora legato al Monza e bisognerà aspettare la fine della sua esperienza con i brianzoli. A fine mese è previsto il closing per la cessione delle quote di maggioranza del club da parte di Fininvest.

Quando il passaggio di testimone sarà ufficiale, Galliani sarà libero di voltare pagina. Il Milan, dunque, non può far altro che aspettare il Monza.