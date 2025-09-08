“Gimenez? Mancanza di rispetto”: Milan, che attacco alla dirigenza!

Tiene banco la situazione Santiago Gimenez, ma dalla sua parte ora, c’è un sostenitore in più: parole al veleno per la dirigenza meneghina

Finito il calciomercato, ora è tempo di riflessioni. Il nuovo Milan assemblato e costruito da Igli Tare sotto l’attenta supervisione di Max Allegri è stato senza ombra di dubbio il grande protagonista di questa sessione. Tra cessioni monstre, addii sofferti e nuovi innesti, il diavolo ha cambiato totalmente pelle rispetto alla passata stagione, che per gioco e risultati è stata senza dubbio una delle più cupe degli ultimi anni. Le cessioni di Reijnders, Theo e Okafor su tutti hanno finanziato il mercato in entrata portando Igli Tare a rivoluzionare la rosa.

Il nodo centravanti

Nonostante i dieci acquisti messi a segno da Tare e dal suo staff, è rimasta vuota la casella centravanti, profilo che il Milan ha cercato in lungo e in largo sondando costantemente nuovi profili. Dalla surreale vicenda Boniface alla trattativa saltata per Harder, passando ovviamente per il buon Dusan Vlahovic, un nome che dalle parti di Via Aldo Rossi deve essere circolato parecchio.

Alla fine l’arrivo di Nkunku, più un trequartista che un centravanti, ha lasciato il solo Santiago Gimenez come vertice offensivo nello scacchiere di Max Allegri. Proprio il messicano è stato messo al vaglio dalla dirigenza rossonera dopo le prestazioni dello scorso anno e di questo inizio campionato.

Antonio Cassano sul “caso Gimenez”

Dalla possibile cessione allo scambio Dobvik-Gimenez con la Roma. Il Milan in questa sessione di mercato non ha dato di certo l’idea di voler fondare il proprio attacco sul classe 2001. Proprio su questo tema ha preso parola Antonio Cassano durante la trasmissione Viva el Futbol, con un’imbeccata delle sue nei confronti di Tare e di mister Allegri..

“Gimenez per me è un grande attaccante, forte forte, ma se lo fai giocare a 50 metri dalla porta, che gli arrivano scarpate nella testa e ginocchiate nella schiena… Anche Ronaldo il Fenomeno fa fatica. Quest’anno dopo 3 giorni Di mercato viene fuori che vogliono Vlahovic; come dovrebbe reagire lui che è un bravo ragazzo a queste cose? È una mancanza di rispetto”

L’ex Milan ha così preso le difese del messicano, spiegando come l’atmosfera e l’ambiente attorno a lui non siano propizi per farlo crescere e maturare serenamente.