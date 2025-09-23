Gimenez si sblocca, Pulisic rivela cosa gli ha detto: è accaduto dopo Milan Lecce

Christian Pulisic rivela un particolare retroscena su Santiago Gimenez dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Lecce.

Il Milan continua a vincere. Dopo i successi in Serie A contro Lecce, Bologna e Udinese, i rossoneri allenati da Max Allegri mostrano i muscoli anche in Coppa Italia. La formazione lombarda ha fatto proprio il terzo turno del suddetto torneo in grande scioltezza.

Il Diavolo ha annichilito il Lecce di Eusebio Di Francesco con il punteggio di 3-0, complice anche l’espulsione in avvio di primo tempo del giallorosso Siebert. A trascinare i rossoneri verso la vittoria sono state le reti di Gimenez, Nkunku e Pulisic.

Dunque, il Milan continua a macinare vittorie, facendo salire a quota 4 i successi ottenuti consecutivamente. Anche stasera, la formazione rossonera ha confermato il suo ottimo momento di forma, lanciando un chiaro messaggi al Napoli in vista di domenica. Dopo la netta vittoria di San Siro, nel post gara hanno parlato due protagonisti della gara: Santiago Gimenez e Christian Pulisic.

Pulisic rivela un retroscena su Gimenez

Christian Pulisic ha commentato la vittoria rossonera ai microfoni di Sport Mediaset, soffermandosi anche su Santiago Gimenez: “Sono in un buon momento, devo continuare così e voglio fare sempre più gol ma l’importante è che abbiamo vinto. Se ho detto qualcosa a Santi? Lui deve avere pazienza, ha giocato bene. È stato difficile trovare gol ma se continua così potrà ancora fare molto bene. Per noi la cosa più importante è la prossima partita, vogliamo vincere contro Napoli e dopo con la Juve. Se facciamo bene queste partite possiamo arrivare dove vogliamo arrivare”.

Mentre Santiago Gimenez ha dichiarato: “Per un attaccante è sempre importante fare gol, ci sono andato spesso vicino ed ora magari questo gol mi potrà sbloccare. Da quando ero bambino tifo Milan, dal primo secondo volevo restare qui e non ho mai pensato di lasciare questa squadra”.