Guaio Milan, Leao ancora out: quando si spera di riaverlo a disposizione

Il Milan dovrà fare a meno di Rafael Leao anche contro il Bologna. Per rivedere il fenomeno portoghese in campo bisognerà aspettare ancora.

È passato quasi un mese dall’infortunio di Rafael Leao nei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Bari. Un fastidio al polpaccio, che non sembrava essere troppo preoccupante. Il portoghese sembrava essersi fermato in tempo, con il Milan che contava di riaverlo addirittura per la prima di campionato contro il Cremonese.

Nei giorni successivi quel semplice fastidio è diventato una lesione, con il rientro rimandato a dopo la sosta. La gara di domani contro il Bologna sembrava poter essere la data giusta per il rientro, ma anche contro i rossoblù Leao non ci sarà. Il ritorno in campo del numero 10 rossonero è stato ulteriormente posticipato, con la preoccupazione dei tifosi che ovviamente aumenta ora dopo ora.

Milan, Leao ai box almeno un’altra settimana: ora nel mirino c’è l’Udinese

Gli infortuni al polpaccio sono da sempre tra i più fastidiosi ed è per questo che né il Milan né Leao vogliono correre rischi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Leao sarà indisponibile almeno per un’altra settimana. L’obiettivo è di riaverlo a disposizione per la trasferta contro l’Udinese di sabato prossimo. Ma in casa Milan la parola d’ordine è solo una: cautela.

L’assenza di impegni europei può essere un assist per il portoghese, che la prossima settimana avrà modo di continuare la ripresa muscolare, per poi provare a scendere in campo contro l’Udinese. Tutto dipenderà ovviamente da come si evolverà la situazione nei prossimi giorni, ma è chiaro che se ce ne fosse bisogno Leao resterà ai box anche nella sfida contro i friulani.

Non solo brutte notizie: Allegri può contare su Estupinan

Al contrario di Leao, ad essere pienamente recuperato è invece Pervis Estupinan. L’ex Brighton ha saltato l’ultima gara con il suo Ecuador per un affaticamento mescolare, facendo subito pensare ad una sua assenza anche contro il Bologna. In questi giorni, però, Estupinan si è regolarmente allenato con la squadra e domani sarà in campo.

Buona notizia per Max Allegri, che non dovrà così pensare ad un piano B anche per la fascia sinistra. Le prime partite di Estupinan al Milan non sono state sicuramente stupefacenti, ma già nel secondo tempo di Lecce si è visto un netto upgrade che lascia molta fiducia per il futuro. L’ecuadoregno ha bisogno di giocare con continuità e di conoscere sempre di più la Serie A. Un campionato decisamente molto diverso dalla Premier League.