“Guardate cosa fa il Milan”, sentenza chiara: che bordata ai rossoneri!

Milan-Napoli non finisce mai: arriva una frecciata contro i rossoneri, l’ha detto in conferenza stampa

Siamo ancora a settembre eppure le ombre della passata stagione sembrano già essere un lontano ricordo nella Milano rossonera. Due mosse, inserire un ds d’esperienza come Tare e affidarsi a un allenatore pragmatico e concreto come Allegri, sono bastate per riportare il Milan in alto in classifica. La sconfitta con la Cremonese ha lasciato il passo a 5 vittorie consecutive tra Serie A e Coppa Italia, tutte mantenendo la porta inviolata e portando in rete vari giocatori.

Sugli scudi, ovviamente, Luka Modric: eterno, elegante e grintoso, un esempio dentro e fuori dal campo, quello che l’anno scorso mancava e che causava scene come l’ammutinamento durante il cooling break dell’Olimpico. Con la vittoria sul Napoli gli uomini di Allegri si sono candidati fortemente come antagonista scudetto insieme a Juventus e Inter: ora la paura del Diavolo sta svegliando tutti gli avversari.

Milan, Juan Jesus in conferenza: “Diamo fastidio a tanti”

La vittoria del Milan contro il Napoli a San Siro ha lasciato il segno non solo in classifica, ma anche nelle dichiarazioni post-partita. Alla vigilia della sfida europea tra i partenopei e lo Sporting Lisbona, il difensore brasiliano Juan Jesus è tornato a parlare della serata di Milano, regalando un commento che non è passato inosservato.

Il centrale azzurro, infatti, ha sottolineato come il successo rossonero sia stato festeggiato con grande entusiasmo: “Il Milan ha esultato tanto a fine partita e mi sta bene, perché vuol dire che conoscono il nostro valore. Abbiamo una squadra importante, con esperienza, e dobbiamo proseguire il percorso iniziato lo scorso anno. Abbiamo dato fastidio a tanti e dobbiamo continuare così”.