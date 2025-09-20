“Ho realizzato un sogno”, Gabbia emoziona tutti dopo Udinese-Milan

Matteo Gabbia commuove tutto il popolo rossonero: il difensore del Milan rilascia parole emozionanti dopo la vittoria sull’Udinese.

Il Milan dominate cala il tris di vittorie in Friuli. Dopo i successi contro Lecce e Bologna, la squadra di Massimiliano Allegri sale in cattedra anche in Friuli contro l’Udinese, conquistando la terza affermazione consecutiva in campionato. I rossoneri hanno fatto proprio il match con un netto 3-0, marchiato da Pulisic (doppietta) e Fofana.

Dunque, il Milan lancia un chiaro messaggio al Lecce per la sfida di Coppa Italia (in programma martedì) e al Napoli di Conte in vista del big match di San Siro, previsto domenica prossima. Dopo la vittoria a Udine, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto uno dei protagonisti del match: Matteo Gabbia.

Gabbia parla a cuore aperto: il difensore commuove tutti

Matteo Gabbia ha parlato a cuore aperto dopo la vittoria contro l’Udinese, frutto della fascia da capitano indossata nel corso della gara. Un’emozione che il difensore rossonero ha voluto spiegare così: “Sono felicissimo è un sogno esaudito. Sono ancora più contento perché anche grazie a Christian questo sarà un ricordo più bello. Spero che sia l’ultima perché voglio che tornino Rafa e Mike il prima possibile. Sono loro i nostri capitani e sono fondamentali. La fascia me la porto a casa”.

Su Allegri: “Il mister ci dà certezze tramite il lavoro della settimana. Stiamo seguendo lui e il suo staff. Ci tengo sempre a fare un applauso a loro che sono davanti, ci agevolano la vita. Dobbiamo continuare così”.

Milan, le dichiarazioni di Gabbia – (LaPresse) SpazioMilan.it

Infine, Gabbia ha dichiarato: “Dobbiamo pensare partita dopo partita, allenamento dopo allenamento e poi in Primavera vediamo dove siamo come dice il nostro allenatore”.

Durante l’intervista, il capitano è stato spalleggiato dall’MVP della gara, Christian Pulisic: “Sto bene, ho preso botte ovunque. Sono molto felice per questa vittoria. Venire qua non è facile, siamo molto solidi dietro e facciamo bene difensivamente con cinque. Abbiamo una grande squadra. Ora è importante trovare la continuità: ora è importante prendere partita dopo partita”.

Nunzio Marrazzo

