“Il mancato attaccante un punto di domanda”: Milan, la sentenza è netta

Il Milan ha terminato il proprio mercato in ingresso, senza però affondare il colpo per un attaccante, un vero nove.

Poco più di tre ore fa è terminata ufficialmente la sessione estiva di calciomercato: nei massimi campionati europei la finestra è ormai terminata, ma non in tutti i campionati; per esempio, in Turchia il mercato chiude ufficialmente il 12 di settembre, con i club turchi che hanno ancora tempo di ufficializzare nuovi innesti. La maggior parte delle operazioni è ormai fatta, con gli ultimi trasferimenti conclusi proprio sul gong. Il Milan, grazie al lavoro del nuovo direttore sportivo Igli Tare, si è impegnato particolarmente, mettendo a segno diversi colpi in ingresso, ma vendendo anche diversi profili, che non rientravano nei piani del nuovo tecnico rossonero, Allegri.

Milan, manca un attaccante: Pedullà sentenzia

Ciò che è mancato nella finestra estiva di mercato rossonera è l’affondo per un centravanti vero, un vero numero nove, come sostituto di Gimenez: tanti i nomi accostati al club rossonero, profili come Vlahovic, Boniface, Harder, Hojlund sono stati vicini al mondo rossonero, ma non troppo. L’attaccante serbo rimane alla Juventus, mentre Boniface è tornato in Germania dopo non aver convinto lo staff a seguito delle visite mediche effettuate a Milano; Hojlund è volato a Napoli, mentre Harder è sfumato all’ultimo. Il rimpianto, però, può rimanere Vlahovic.

Dusan Vlahovic poteva benissimo, a quest’ora, indossare la maglia rossonera, invece è rimasto alla Juventus, e nelle prime due giornate di Serie A ha già messo a segno due reti. L’attaccante serbo era molto vicino al Milan, ma la trattativa tra i due club non è mai andata in porto. A tal proposito, il giornalista Pedulla’ sentenzia sul mancato affondo del Milan per Vlahovic:

Il Milan cerca da una vita una punta, da 20 gol, non ce l’ha: avrei imbastito un’operazione per Vlahovic da subito se fossi stato il Milan. Probabilmente pensavano di arrivarsi più tardi, ma hanno trovato tutte le porte sbarrate.

Vedremo come il Milan affronterà questa prima parte di stagione in termine di reparto offensivo: non è da escludere un eventuale tentativo a gennaio, durante la sessione invernale.