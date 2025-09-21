Il Milan ci riprova: a gennaio nuovo assalto al difensore

Il Milan non ha alcuna intenzioni di arrendersi: Igli Tare prepara un nuovo assalto per il giocatore della Premier League.

Manca ancora molto all’apertura della prossima finestra di calciomercato, eppure il Milan starebbe già iniziando a muoversi per puntellare ulteriormente la rosa di Max Allegri nel mese di gennaio. Una delle priorità sarà quella di rinforzare ancor più il reparto arretrato. Non a caso, Igli Tare starebbe continuando a monitorare un giocatore che l’estate scorsa è stato ad un passo dal gestire rossonera. A gennaio potrebbe essere la volta buona.

Tare non perde di vista il giocatore della Premier: sarà lui il prossimo innesto in difesa?

Il Milan si sarebbe messo alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Secondo quanto affermato dal giornalista Niccolo Ceccarini, la società rossonera starebbe continuando a mostrare interesse nei confronti di Joe Gomez.

Negli ultimi giorni della scorsa finestra di mercato, il difensore inglese è stato ad un passo dal trasferimento in Italia. L’affare è andato in frantumi a causa della volontà dei Reds, che non sono riusciti a trovare un sostituto adeguato prima della chiusura del mercato.

Il Milan sarebbe pronto a tornare alla carica nel mese di gennaio, facendo leva sullo scarso impiego del difensore classe 1997 da parte della squadra del Merseyside. Nonostante i Reds abbiano deciso fortemente di trattenerlo, Joe Gomez in questo avvio di stagione ha raccolto appena due presenze per un totale di appena 29 minuti in Premier League.

Lo scarso minutaggio potrebbe di conseguenza spingere il centrale inglese a fare delle riflessioni, rivedendo nuovamente i piani per il futuro e magari decidendo di lasciare Liverpool senza aspettare la prossima estate. Il Milan sarebbe ancora alla finestra, consapevole che servirà una cifra intorno ai 20 milioni per strapparlo ai Reds. Tuttavia, Joe Gomez non è l’unico nome in lista per la difesa.

Il Milan butta l’occhio anche in Serie A: c’è un nome che stuzzica Tare

Il Milan non starebbe tenendo i fanali accesi solo verso la Premier League, ma anche sulla Serie A. Oltre a Joe Gomez, la società rossonera starebbe valutando l’acquisto di un giovane centrale del nostro campionato: Thomas Kristensen. In questo inizio di stagione, il centrale danese sta impressionando molto, attirando su di sé gli occhi di molti club prestigiosi.

Il promettente centrale dell’Udinese avrebbe suscitato interesse anche nel Milan. Il giocatore classe 2002 è stato seguito dagli scout rossoneri durante il match contro il Verona e anche ieri sera, a margine della sfida in Friuli tra la squadra di Kosta Runjaić e quella di Max Allegri. Thomas Kristensen ha dimostrato di avere delle ottime qualità, sia in marcatura che in fase di impostazione.

Inoltre, il difensore danese sin qui è il giocatore che ha vinto il maggior numero di duelli aerei (19), oltre ad essere quello con più respinte difensive (34) in questo avvio di Serie A. Thomas Kristensen, il cui costo si aggira sui 15 milioni, è molto apprezzato da Tare, ma resta da capire se l’Udinese sia disposto a cederlo già a gennaio.