Il Milan piomba sul baby fenomeno del Lille: Tare sfida la Premier

Igli Tare pensa già al futuro: il direttore sportivo del Milan sta seguendo con molta attenzione un giovane talento del Lille.

Mentre la squadra di Allegri continua a lavorare duro sul campo per ritornare ai vertici della Serie A, Igli Tare resta focalizzato sul mercato e sui movimenti da compiere per rendere il Milan ancor più competitivo in vista del futuro. Il direttore sportivo del club starebbe lavorando per risolvere la questione Maignan, andando a caccia di un degno sostituto. Inoltre, l’ex Lazio vorrebbe garantire a Max Allegri un nuovo difensore per il mercato di gennaio. Tare, però, si sta muovendo anche in virtù delle prossime stagioni, seguendo con molta enfasi diversi giovani talenti del calcio europeo. Nella lista ci sarebbe finito anche il baby fenomeno del Lille.

Tare vuole il talento della Ligue 1: il Milan sfida la Premier League

Il Milan guarda al futuro con ottimismo e con grande ambizione. Uno dei reparti che Igli Tare vorrebbe rinforzare sempre più è il centrocampo, seppur nella passata finestra di mercato ci siano state diverse operazioni in entrata che hanno coinvolto quel reparto. Il club lombardo ha passato 4 colpi in mediana nella precedente sessione estiva di calciomercato, portando a Milano giocatori del calibro di Modric, Rabiot, Ricci e Jashari.

Il reparto, dunque, è completo e a gennaio non dovrebbero esserci nuovi acquisti salvo colpi di scena. Tare, però, intende potenziare maggiormente quel reparto in vista delle prossime stagioni. Secondo ‘TeamTalk’, la compagine lombarda avrebbe intenzione di migliorare il proprio centrocampo con l’acquisto di Ayyoub Bouaddi, centrocampista classe 2007 del Lille.

Il Milan sarebbe pronto a fare sul serio, fiducioso del fatto che il progetto possa realmente convincere Ayyoub Bouaddi a lasciare la Francia e sposare la causa rossonera. Il Milan, però, non sarebbe affatto solo in questa corsa. Il promettente centrocampista del Lille avrebbe su di sé gli occhi di alcuni top club della Premier League: Liverpool, Arsenal e Manchester United.

Ayyoub Bouaddi, come rivelato dal giornalista di Sky Luca Cilli, sarebbe stato, fra i giovani, uno dei primi profili indicati da Max Allegri per sostituire Reijnders. Nonostante i soli 17 anni, il centrocampista francese ha dimostrato di possedere una grande personalità, ma anche delle indubbie capacità tecnico-tattiche. Il Milan lo starebbe seguendo con molta attenzione.