Il Milan piomba sul bomber del Real Madrid: a gennaio sarà assalto

Gimenez non convince, Tare torna sul mercato. Il Milan prepara l’assalto al bomber madrileno: il piano di Igli Tare per la prossima estate

Una questione che ha tenuto banco per tutta l’estate. Igli Tare ha provato a regalare un centravanti a Max Allegri, ci ha provato per tutta l’estate, sondando i vari Vlahovic e Dovbyk e intavolando vere e proprie tratte trattative come accaduto per Harder, e ancor più clamorosamente con Boniface, colpo sfumato quando il nigeriano era già a Milano.

Nkunku è stato il colpo di coda finale, non un centravanti puro, ma un giocatore che può svariare su tutto il fronte e permettere a Max Allegri un cambio modulo a partita in corso. Il vero e unico centravanti dei rossoneri rimane ad oggi Santi Gimenez che sta però faticando più di tutti in questo inizio di stagione.

Gimenez al vaglio: una stagione per prendersi il Milan

Ancora a secco in campionato con qualche erroraccio sotto porta che pesa sul groppone del messicano. Il classe 2001 ha rotto la maledizione in coppa Italia contro il Lecce, sbloccando il conteggio stagionale e candidandosi per guidare l’attacco del Milan anche nel big match contro il Napoli, d’altronde mister Allegri in questo inizio di stagione ha sempre dimostrato grande fiducia nel messicano.

Senza apparenti competitor per il ruolo di vertice, Santi Gimenez dovrà però meritarsi il posto lì davanti e dovrà farlo a suon di gol, perché le alternative di mister Allegri sono tante e la suggestione “falso nove” con Leao vertice intriga non poco.

Suggestione galactica: il Milan vuole il bomber del Real

Il ds Igli Tare però ha le idee chiare e nella prossima sessione di mercato vorrebbe portare a Milanello un altro centravanti. Vista la situazione di Artem Dobvyk oggi a Roma, Tare potrebbe riaprire i dialoghi con la dirigenza capitolina per capire la fattibilità dell’operazione, anche se nelle ultime ore sta circolando un nuovo nome dalle parti di casa Milan.

Secondo quanto riportato dal giornalista Ceccarini, il Milan avrebbe messo gli occhi sulla baby stella madrilena, il centravanti classe 2004 Gonzalo Garcia, che tanto bene ha fatto nell’ultimo mondiale per club. In questo inizio di stagione il centravanti, data la ovvia e asfissiante concorrenza, ha trovato ben poco spazio nello scacchiere di Xabi Alonso e il Milan allora potrebbe andare all’assalto nella prossima sessione estiva, mettendo sul piatto un’offerta di prestito con diritto di riscatto, una proposta che difficilmente troverà il benestare dei galacticos.

Il Milan intanto si coccola Gimenez, chiamato però a dare uno scossone alla sua stagione e a lanciare un segnale per il futuro. Che il gol di Lecce sia solo il preludio di un futuro luminoso in maglia rossonera?