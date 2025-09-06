Il Milan puntava al campione del mondo: il retroscena di mercato

Il Milan era pronto ad affondare il colpo per il big del campionato spagnolo: la Champions League ha fatto la differenza.
Sono tanti i retroscena di mercato che stanno emergendo in questi giorni legati al Milan. Tra questi ce n’è uno che riguarda un campione della Liga, il quale avrebbe detto di no al Diavolo a causa dell’assenza dei rossoneri dalla Champions League.
Il Milan voleva il big della Liga: il retroscena di mercato
Il Milan sarebbe stato pronto a rinforzare la propria retroguardia con l’acquisto di un campione del mondo: Nahuel Molina. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, il club rossonero avrebbe tentato di mandare in porto l’operazione per il giocatore argentino negli ultimissimi giorni di mercato.
Nahuel Molina avrebbe apprezzato le lusinghe del Milan, preferendo però restare all’Atletico Madrid per un motivo ben preciso. Nonostante l’apertura all’eventuale trattativa dei Colchoneros, il calciatore ex Udinese avrebbe respinto la proposta del Diavolo per continuare a giocare la Champions League.
L’operazione sarebbe stata indirizzata verso la formula del prestito oneroso, ma l’argentino classe 1998 avrebbe stroncato tutto sul nascere. Nahuel Molina, di fatto, si sarebbe opposto in modo netto, facendo prevalere la sua volontà di voler restare all’Atletico e di continuare a sfruttare la vetrina della Champions League.