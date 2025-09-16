Infortuni Milan, novità su Maignan e Pavlovic: quante partite rischiano di saltare

Dall’infermeria arrivano novità confortanti, Allegri può sorridere: ecco il punto sui rossoneri infortunati

Dopo la disfatta contro la Cremonese, il nuovo Milan di Max Allegri sembra ora aver trovato la quadra. Dal campo arrivano segnali positivi, con i rossoneri che danno l’idea di essere una squadra solida ed in crescita. La vittoria di domenica avvenuta contro un avversario ostico come il Bologna dimostra quanto appena detto, portandosi dietro buone sensazioni.

L’unica brutta notizia arrivata dall’ultimo match di Serie A riguarda il tema degli infortuni, con Maignan e Pavlovic che hanno chiesto il cambio a partita in corso. Ecco come stanno i due rossoneri.

Milan, niente di grave per Maignan e Pavlovic: Allegri sorride

Può tirare un sospiro di sollievo Allegri. Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, dall’infermeria arrivano notizie positive. Gli esami strumentali a cui si sono sottoposti Maignan e Pavlovic non hanno evidenziato lesioni, escludendo dunque lunghi periodi di stop per entrambi i rossoneri.

I tifosi del Diavolo dunque sorridono, inquanto filtrava ampia preoccupazione soprattutto per le condizioni di Maignan. Il francese non è nuovo a problemi al polpaccio, ed in passato proprio problemi di questo tipo lo avevano costretto a rimanere lontano dal rettangolo verde per diverso tempo. Il 16 rossonero, inoltre, sembrava piuttosto dolorante nel momento d’uscita dal campo domenica sera, tant’è che è stato costretto a lasciare lo stadio addirittura in stampelle. Immagini che hanno gelato il sangue a tutto il pianeta Milan.

Lo staff medico non sembra però voler forzare in alcun modo il rientro dell’estremo difensore francese, aspettando con cautela che Maignan sia al 100%, provando ad evitare dolorose ricadute. Probabile quindi una sua assenza contro l’Udinese, con Terraciano pronto a mettersi a guantoni.

Pavlovic, il flessore sta meglio: già pronto per Udine?

Come detto anche per Pavlovic nulla di grave. Il problema al flessore che lo ha costretto a lasciare il campo al 45′ minuto sembra essere meno preoccupante del previsto. Dopo aver giocato 180 minuti in Nazionale con la Serbia, il ragazzo è partito titolare anche contro il Bologna, sforzando probabilmente troppo la zona, andando in contro ad un risentimento, che però fortunatamente non ha portato ad alcuna lesione.

Difficile capire oggi se il serbo sarà presente alla trasferta di Udine , in ogni caso in quella zona il Milan è piuttosto coperto, con De Winter che scalpita per una maglia da titolare.