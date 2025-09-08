Infortunio in casa Milan, clamorosa indiscrezione per il rientro del big

Dopo settimane di recupero, il big rossonero è vicino al ritorno in campo con il Milan: ecco quando è previsto.

La stagione 2025-2026 del Milan è iniziata con alcuni ostacoli imprevisti. Dopo una campagna estiva promettente, l’infortunio al polpaccio subito da Rafael Leao durante la partita di Coppa Italia contro il Bari ha costretto l’attaccante portoghese a saltare le prime due giornate di campionato contro Cremonese e Lecce.

Questo imprevisto ha rallentato il processo di integrazione dei nuovi acquisti e ha lasciato Allegri senza una delle sue pedine offensive più dinamiche. Il mister ha rimodulato le scelte tecniche e gli equilibri per queste due prime giornate di campionato.

Leao verso il rientro? Le ultime sulla sua condizione

Secondo quanto riportato da TuttoSport, Leao sta recuperando bene e si avvicina al ritorno in gruppo. Il suo rientro è previsto per la settimana che precede la partita contro il Bologna, fissata per domenica 14 settembre. Se tutto procederà senza intoppi, l’attaccante sarà a disposizione di Allegri per quella sfida cruciale.

Il mister sta lavorando per adattare Leao a un ruolo più centrale nell’attacco rossonero. Tradizionalmente utilizzato come esterno sinistro, il portoghese potrebbe essere schierato come punta centrale in un 3-5-2, accanto a Christopher Nkunku. Questa mossa strategica mira a sfruttare le sue doti di finalizzazione e a creare una coppia d’attacco complementare con Nkunku.