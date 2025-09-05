Infortunio Leao, c’è l’aggiornamento: le ultimissime

Aspettando la gara con il Bologna prevista domenica 14 settembre a San Siro, il Milan sta lavorando con la restante parte del gruppo non impegnata con le Nazionali.

Il tecnico Massimiliano Allegri vorrebbe avere a disposizione tutti i giocatori per la prossima sfida di campionato: obiettivo raggiungere la seconda vittoria consecutiva, dopo il successo contro il Lecce nel turno precedente.

Le attenzioni dei tifosi, oltre ai nuovi acquisti Rabiot e Nkunku sono rivolte su Rafael Leao.

Leao, nel mirino il Bologna

In merito alle condizioni di Leao, si è espresso sulla Gazzetta dello Sport il giornalista Marco Guidi che ha fatto il punto della situazione:

”Oggi Rafa non ha ancora recuperato appieno (ieri a Milanello ha lavorato in palestra con i compagni, ma da solo poi in campo, svolgendo lavoro personalizzato), anche se lo staff medico rossonero confida di restituirlo a Massimiliano Allegri nella prossima settimana. L’obiettivo è avere Leao in condizione già per il posticipo del terzo turno contro il Bologna, che a quel lungo sarebbe il battesimo stagione in Serie A per il numero dieci”.

Dunque, l’ex Lille sta lavorando per recuperare dall’elongazione al polpaccio rimediata nei trentaduesimi di Coppa Italia, lo scorso 17 agosto contro il Bari.

Guidi ha proseguito, in merito alla collocazione tattica del 26enne: “L’infortunio ha frenato il portoghese sul più bello, dopo un precampionato molto incoraggiante nel nuovo ruolo studiato per lui da Allegri. Nel 3-5-2 di Max, Rafa è il nove designato e lo sarà pure al di là di chi tra Pulisic e l’ultimo arrivato Nkunku completerà la coppia”.