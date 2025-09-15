Infortunio Maignan, ULTIM’ORA: c’è l’esito degli esami

Milan, Maignan ai saluti: Suzuki e Caprile nel mirino di Tare

Milan, vittoria col Bologna ma doppio infortunio: Maignan in stampelle, ko anche Pavlovic.

Il successo di misura sul Bologna (1-0 a San Siro) lascia al Milan più di una preoccupazione. La serata rossonera, infatti, è stata macchiata da due infortuni che rischiano di pesare nelle prossime settimane.

Il campanello d’allarme più serio riguarda Mike Maignan, costretto ad abbandonare il campo e poi uscito dallo stadio con le stampelle. Situazione che ha immediatamente acceso l’allerta nello staff medico, soprattutto dopo aver lasciato San Siro con le stampelle.

Meno grave, almeno in apparenza, lo stop di Strahinja Pavlovic. Per il difensore serbo si parla di un fastidio gestibile, ma sarà comunque monitorato con attenzione.

Maignan-Pavlovic: l’esito degli esami

Nella mattinata odierna Mike Maignan e Strahinja Pavlovic sono stati sottoposti a esami strumentali che hanno escluso lesioni muscolari per entrambi. I due calciatori saranno valutati giorno dopo giorno in base all’evoluzione clinica

Problemi per Maignan: sostituzione per lui
Arrivano dunque buone notizie per Allegri: nulla di grave per i due rossoneri.

Giulia Bianchi

