Landucci fa chiarezza sugli obiettivi Milan, poi annuncio su Gimenez e sul Napoli

Marco Landucci commenta la vittoria del Milan: il vice di Max Allegri fa chiarezza sugli obiettivi stagionali.

Il Milan domina anche in Coppa Italia. La squadra rossonera di Massimiliano Allegri conquista la sua quarta vittoria di fila, dando seguito ai successi ottenuti in campionato contro Lecce, Bologna e Udinese. La formazione lombarda questa sera ha strappato un biglietto di solo andata per gli ottavi del torneo nazionale, regalandosi la sfida all’Olimpico con la Lazio.

I ragazzi di Max Allegri si sono imposti in modo agevole contro il Lecce di Eusebio Di Francesco, dando spettacolo a San Siro. I salentini sono andati ko sul punteggio di 3-0, complice anche l’espulsione ad inizio primo tempo di Siebert.

Al di là della superiorità numerica, la squadra di Milano ha portato a casa il successo grazie ad un’ottima prestazione corale, ma sopratutto ai gol siglati da Gimenez, Nkunku e Pulisic. Al termine del match, la vittoria del Milan è stata analizzata dal vice allenatore di Max Allegri, ovvero, Marco Landucci.

Landucci mette le cose in chiaro: parole nette sugli obiettivi

Marco Landucci ha esordito ai microfoni di Sport Mediaset parlando di Santiago Gimenez: “È un attaccante deve fare gol ma lui si è sempre messo al servizio della squadra ed era normale che prima o poi trovasse il gol. È importante sbloccarsi ora”.

Sul bel gioco: “Secondo me siamo partiti un po’ piano, poi abbiamo fatto gol e loro sono rimasti in dieci, nel primo tempo potevamo fare meglio. Chiaramente il Lecce è stato svantaggiato dall’inferiorità numerica, ma noi siamo contenti di aver passato il turno”.

Sull’obiettivo Champions League: “Gli obiettivi sono importanti ma noi dobbiamo giocare partita dopo partita, sono contento dell’atteggiamento della squadra, un gruppo che lavora e che si è messo a disposizione. A Milano c’è una bella atmosfera, abbiamo fatto quattro gare di campionato, dobbiamo continuare a lavorare e migliorare. Non c’è un mantenimento ma c’è o migliore o peggiore e l’obiettivo del Milan è fare sempre meglio e noi vogliamo fare ciò. La qualità si trova nei dettagli, la squadra lo sta facendo ma bisogna continuerà a farlo anche in futuro e partita dopo partita”.

Su Milan-Napoli: “Arriva nel momento giusto? Sarà una bella sfida, quando ci sono queste partite di alto livello, loro sono una squadra più forte e noi da domani pensiamo a questa partita. Loro l’anno scorso hanno fatto un grande campionato, quest’anno si sono rinforzati, affronteremo il Napoli con umiltà e cercheremo di fare il nostro meglio. Domenica sera sarà una gara importante ma siamo alla quinta giornata e ci vuole molta calma. Io al posto di Allegri agli Ottavi? No, ne ho fatte già troppe (ride). Mi sa che devo bloccarlo nelle prossime gare, è importante per la squadra che ci sia l’allenatore sulla panchina”.