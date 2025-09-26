Le regole del Conte Max: così Allegri ha rivoluzionato il Milan

Il Milan di Allegri è una squadra completamente nuova rispetto a quella della scorsa stagione: così Max ha ribaltato la situazione del club

Non è solo una questione di tattica. Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri sta ritrovando compattezza e identità grazie a una serie di dettagli che, messi insieme, fanno la differenza. Quattro vittorie di fila, tutte senza incassare reti, raccontano molto più delle statistiche: parlano di una squadra che ha riscoperto la forza del collettivo, guidato da Luka Modric e Adrien Rabiot, le vere anime del Milan.

Milan, dress code e italiano obbligatorio: la ricetta per vincere di Allegri

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Allegri ha imposto da subito un codice chiaro e rigoroso: tavolata unica a Milanello per evitare gruppetti, obbligo di parlare in italiano (vietato l’inglese, parola di Zlatan), ritiro prepartita tornato obbligatorio e persino un dress code da trasferta che vale per tutti, dai giocatori ai magazzinieri. Giacca e cravatta per ricordare a chiunque che “siamo il Milan”, come ama ripetere Max.

Scelte che sembrano richiamare i tempi d’oro del club, quando ordine e disciplina fuori dal campo si traducevano in risultati dentro il campo. E i numeri iniziano a dargli ragione: la retroguardia a tre ha blindato la difesa, i leader come Modric e Rabiot stanno facendo da esempio e il gruppo appare finalmente compatto. Anche perché, aggiunge il Corriere con una frase sibillina, “qualcuno è andato via”.

Milan, ora manca un solo tassello

Ritrovato l’entusiasmo dopo il gelo della scorsa stagione, anche il pubblico i San Siro sembra pronto a tornare a cantare per tutti i novanta minuti. Le prime uscite in casa infatti si sono svolte nell’irreale silenzio della Curva Sud ma anche questa situazione potrebbe presto rasserenarsi e sbloccarsi, dando quella spinta in più per cui il pubblico di San Siro è famosa.

Chi potrebbe definitivamente aizzare San Siro però è il ritorno in campo di Rafa Leao: Dopo oltre un mese di stop per un problema al polpaccio, è tornato ad allenarsi in gruppo ed è pronto a rientrare nella sfida di San Siro contro il Napoli di Conte. Il portoghese ritroverà un Milan trasformato: quattro vittorie consecutive, difesa blindata e il carisma di Modric e Rabiot a guidare la squadra. Lo staff medico ha gestito con cautela il recupero, fondamentale vista l’esplosività del numero 10. Secondo il Corriere dello Sport, Leao partirà dalla panchina: Allegri lo userà nella ripresa, quando con gli spazi aperti la sua velocità potrà risultare decisiva.