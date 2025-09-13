LIVE – Milan-Bologna, conferenza stampa di Allegri: le sue parole alla vigilia del match

Consueta conferenza stampa alla vigilia del match per Max Allegri. Il tecnico rossonero ha parlato della sfida che vedrà il Milan opposto al Bologna.
Domani sera le luci si riaccenderanno su San Siro, con il Milan a caccia della prima vittoria in casa in Serie A. L’avversario sarà il Bologna di Vincenzo Italiano, a tre punti in classifica proprio come il club rossonero. In mattinata Max Allegri ha preso parte alla conferenza stampa, presentando la sfida di domani.
Milan-Bologna, le parole di Allegri in conferenza stampa
Il tecnico livornese ha risposto alle domande dei giornalisti, soffermandosi sull’importanza della gara di domani sera. Parole anche sui nuovi arrivati e su quali saranno le scelte di formazione:
MILAN-BOLOGNA – Domani affrontiamo una squadra che non è più rivelazione, ma è abituata a stare in zone alte, dopo un ottimo lavoro fatto da Sartori e Italiano. Serve attenzione e rispetto per una squadra con grande velocità, tecnica e intensità. Dobbiamo vincere dopo la sconfitta alla prima di campionato.
NUOVI ACQUISTI – Sono arrivati tre giocatori nuovi, un mix di giocatori esperti e giovani. Sono contento della rosa a disposizione. Sappiamo tutti che sarà un percorso difficile per tornare a giocare in Champions, il nostro obiettivo.
ROSA CORTA – È il numero giusto per affrontare questa stagione. Abbiamo 19 giocatori di movimento e ci sono anche dei ragazzi giovani dell’U23 bravi che stanno con noi.
INFORTUNIO LEAO – Leao ha un problema al soleo. Chiamiamola elongazione o stiramento, cambia niente. È delicato il soleo. Non ci sarà domani, probabilmente non ci sarà ad Udine: ci sarà con il Napoli.
ESTUPINAN E PULISIC – Estupinan sta bene e mi ha detto che ha dormito tanto. Anche Pulisic sta bene, non ha nessun problema alla mano.
RABIOT – Vediamo se sarà titolare. Dobbiamo valutare tra oggi e domani chi è tornato da un lungo viaggio. Sicuramente sta bene fisicamente, come tutti gli altri.
GIMENEZ – Ha fatto gol in nazionale e sono contento. È un giocatore bravo con gol nelle gambe. Va ricordato che è arrivato a gennaio e nei primi 6 mesi è ovvio che ci sia adattamento. Credo possa fare un’ottima stagione.
NKUNKU – È quello più indietro perché non si è mai allenato in squadra con il Chelsea. Credo che abbia 25-30 minuti nelle gambe. Deve solo trovare la condizione ottimale.
GRUPPO – Mi piace molto la partecipazione dei ragazzi, c’è grande voglia di venire a Milanello a lavorare. Le stagioni si decidono a marzo, dovremo essere in buona posizione per giocarci le cose lì. Speriamo di perderne poche.
VLAHOVIC – A me viene da sorridere quando sento dire che con quello si vince e con quello si perde. Nel calcio ci sono tanti imprevisti e conta come li si gestiscono. Tutto il resto sono chiacchiere.
MILAN-COMO IN AUSTRALIA – Purtroppo si va verso una globalizzazione totale, piaccia o non piaccia ci sono cambiamenti in tutti gli sport, come la NBA che gioca in Europa. Bisogna accettare.
PULISIC SESTO UOMO COME NEL BASKET – Il calcio oggi si gioca in 15, le 5 sostituzioni sono determinanti perché i cambi alla fine sono più determinanti dei titolari. Nell’ultima mezz’ora le partite cambiano. Spesso i punti più importanti arrivano proprio da chi subentra.
DIFESA – Il problema non è legato solo ai difensori, ma anche come si muove tutto il resto della squadra. Singolarmente i difensori stanno crescendo, ci sono giocatori che hanno meno partite nelle gambe e hanno bisogno di lavorare in un certo modo. L’importante è che tutti abbiano la voglia di migliorarsi.
ATTACCANTE DA 20 GOL – Non so se Leao o Gimenez ci arriveranno, ma tutti devono avere la convinzione di poterci riuscire. Si parla di loro due, di Pulisic, di Loftus-Cheek, di Fofana, di Nkunku, di Balentien, dei difensori. Tutti devono credere di poter segnare.
CENTROCAMPO – Non ci sarà nessun sacrificio, ci sono periodi in cui si deve giocare in un determinato modo. L’importante è che tutti si mettano a disposizione.