LIVE – Milan-Bologna, conferenza stampa di Allegri: le sue parole alla vigilia del match

Consueta conferenza stampa alla vigilia del match per Max Allegri. Il tecnico rossonero ha parlato della sfida che vedrà il Milan opposto al Bologna.

Domani sera le luci si riaccenderanno su San Siro, con il Milan a caccia della prima vittoria in casa in Serie A. L’avversario sarà il Bologna di Vincenzo Italiano, a tre punti in classifica proprio come il club rossonero. In mattinata Max Allegri ha preso parte alla conferenza stampa, presentando la sfida di domani.

Il tecnico livornese ha risposto alle domande dei giornalisti, soffermandosi sull’importanza della gara di domani sera. Parole anche sui nuovi arrivati e su quali saranno le scelte di formazione:

MILAN-BOLOGNA – Domani affrontiamo una squadra che non è più rivelazione, ma è abituata a stare in zone alte, dopo un ottimo lavoro fatto da Sartori e Italiano. Serve attenzione e rispetto per una squadra con grande velocità, tecnica e intensità. Dobbiamo vincere dopo la sconfitta alla prima di campionato.

NUOVI ACQUISTI – Sono arrivati tre giocatori nuovi, un mix di giocatori esperti e giovani. Sono contento della rosa a disposizione. Sappiamo tutti che sarà un percorso difficile per tornare a giocare in Champions, il nostro obiettivo.

ROSA CORTA – È il numero giusto per affrontare questa stagione. Abbiamo 19 giocatori di movimento e ci sono anche dei ragazzi giovani dell’U23 bravi che stanno con noi.

INFORTUNIO LEAO – Leao ha un problema al soleo. Chiamiamola elongazione o stiramento, cambia niente. È delicato il soleo. Non ci sarà domani, probabilmente non ci sarà ad Udine: ci sarà con il Napoli.

ESTUPINAN E PULISIC – Estupinan sta bene e mi ha detto che ha dormito tanto. Anche Pulisic sta bene, non ha nessun problema alla mano.

RABIOT – Vediamo se sarà titolare. Dobbiamo valutare tra oggi e domani chi è tornato da un lungo viaggio. Sicuramente sta bene fisicamente, come tutti gli altri.

GIMENEZ – Ha fatto gol in nazionale e sono contento. È un giocatore bravo con gol nelle gambe. Va ricordato che è arrivato a gennaio e nei primi 6 mesi è ovvio che ci sia adattamento. Credo possa fare un’ottima stagione.