Milan, Rabiot non si tira indietro in conferenza: “Vi svelo quanti gol segnerò”, poi sullo Scudetto

Conferenza stampa di presentazione per Adrien Rabiot, pronto ad iniziare la sua avventura al Milan. Il centrocampista francese ha risposto alle domande dei giornalisti.

È iniziata ieri l’avventura al Milan di Adrien Rabiot, che dopo gli impegni con la Nazionale francese, è sbarcato per la prima volta a Milanello. Nella mattinata di oggi è invece il turno della conferenza stampa di presentazione, con l’ex Marsiglia pronto a rispondere alle domande della stampa.

Il centrocampista rossonero ha parlato dell’emozione di arrivare in un grande club come il Milan. Dichiarazioni anche su Max Allegri, tecnico con cui ha già condiviso molti anni alla Juventus e che più di tutti lo ha saputo valorizzare:

EMOZIONE – Ho grande voglia di giocare, sono pronto e allenato. Sono venuto qui per dare una mano, se il mister mi mette in campo subito farò di tutto per vincere domenica.

ALLEGRI – Ho condiviso tanto con lui, mi sono trovato bene fin da subito. Ha tanta ambizione e voglia di vincere, la mentalità giusta. C’è sempre subito un grande feeling. Anche quando è andato via dalla Juve abbiamo continuato a parlare e ci siamo visti. Sono contento di ritrovarlo.

GRUPPO – Ci sono molti giovani che vogliono imparare. Mi sono trovato bene già ieri nel primo allenamento, c’è un bell’ambiente. Anche chi lavora intorno alla squadra mi ha trattato bene fin da subito.

TRATTATIVA – Si è fatta alla fine del mercato. Parlavo col mister già dal suo arrivo al Milan, ma io ero al Marsiglia. Poi quando è successo quello che è successo il mister mi ha chiamato subito. Alla fine è andato tutto veloce.

CONTATTI CON MAIGNAN E THEO – Ho parlato con Maignan che mi ha parlato bene del Milan, ma anche con Theo Hernandez che mi ha detto che è un grande club e una grande famiglia. Anche con mister Allegri che qui aveva già lavorato ed è molto legato al Club. Non voglio dire che mi hanno convinto, perché il Milan è prestigioso, ma è importante avere feedback in più.