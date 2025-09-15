“Maignan ha già deciso”: Milan, netto messaggio sul futuro del portiere!

Il futuro di Mike Maignan al Milan rimane un mistero, ma il messaggio che arriva è netto: il francese ha già deciso.

Il nuovo Milan targato Massimiliano Allegri è reduce dalla vittoria in campionato contro il Bologna, grazie al gol di Luka Modric, che diventa il centrocampista più anziano a segnare nel massimo campionato italiano, ovvero la Serie A. Una squadra rivoluzionata, grazie al lavoro svolto dalla dirigenza di Via Aldo Rossi durante la sessione estiva di mercato, in primis quello di Igli Tare. Nella prima gara di campionato, per il Milan è arrivata una sconfitta, contro la Cremonese, ma nelle due gare successive la squadra rossonera ha sistemato il tiro, ottenendo due successi, che le permettono di rimanere a -3 da Napoli e Juventus, le due capoliste della classe. Una squadra costruita per arrivare almeno in Europa, quell’Europa che la scorsa stagione è mancata.

Milan, futuro Maignan: il giocatore avrebbe già deciso

Mentre la squadra rossonera è al lavoro sul campo, per terminare al meglio la stagione appena iniziata, mentre la dirigenza rossonera è al lavoro per tener monitorati eventuali profili da portare a Milano, ma anche sul fronte dei rinnovi, tema delicato sulla sponda rossonera del Naviglio. Uno dei più complicati è quello di Mike Maignan, portiere francese, in scadenza di contratto a giugno 2026.

Già nella scorsa stagione in casa Milan si parlava del rinnovo di Maignan, che però non ha mai trovato una priorità assoluta tra la dirigenza rossonera. Ad una stagione dalla scadenza, però, il rinnovo può essere importante per non perdere il giocatore a parametro zero. Da capire anche la volontà del portiere francese, che la scorsa stagione aveva chiesto un piccolo aumento dell’ingaggio.

Sulla volontà di Maignan è intervenuto Simone Braglia, ex portiere e capitano del Milan, nel programma “Maracanà” su TMW Radio. Queste le sue parole:

Ha già deciso di andare via, non vede futuro in una società dove non c’è programmazione per vincere. Se avesse voluto, avrebbe già firmato un contratto. Non credo che le cifre che chiede Maignan non siano all’altezza del suo valore. E’ da due anni che si parla di rinnovo, andava fatto già dopo lo Scudetto. La società rischia di sbagliare come è successo con Donnarumma e tanti altri, perchè poi rischi di perderlo a zero.

Secondo l’ex rossonero, dunque, Maignan avrebbe preso già la sua decisione, ovvero quella di non rinnovare per i colori rossoneri.