Mercato Milan, addio ai colori rossoneri: è tutto fatto, va in Premier League

Il Milan è già impegnato in vista dei prossimi incontri ma intanto il club è alle prese con una vera e propria batosta per quel che riguarda il campionato.

La bella vittoria in coppa Italia contro il Lecce ha dato interessanti spunti per la squadra di Massimiliano Allegri. Nuova vittoria per il Milan e la squadra arriva nel migliore dei modi alla sfida di campionato contro il Napoli, subito incontro che potrà dirci qualcosa in più riguardo le ambizioni del club rossonero. Lo ha confermato anche Christian Pulisic nel post gara di ieri e le sfide contro Napoli e Juve potranno dirci se i rossoneri possono puntare solo al posto in Champions League o magari anche a qualcosa in più.

Mercato Milan, il club continua a lavorare

Nell’ultima sessione di calciomercato il Milan ha attuato una vera e propria rivoluzione, evidenziando tra le altre cose tanti cambi sia in entrata che in uscita. Sono partiti big come Theo Hernandez e Reijnders, ma sono arrivati profili utili alla causa, giocatori come Adrien Rabiot o magari anche come Christopher Nkunku, profilo che ieri ha segnato la sua prima rete con la maglia rossonera.

Nell’ultima sessione di mercato sono arrivati tanti giocatori e nell’ultima settimana sono arrivati un centrocampista ed una punta di rilievo mentre forse poteva essere fatto qualcosa in più in difesa dove alla fine è arrivato solo il giovane David Odogu, che, tra l’altro, ieri ha debuttato in maglia rossonera. Un profilo futuribile ma forse non ancora pronto e senza dubbio non quello che voleva lo staff tecnico. Il Milan ha valutato vari nomi ma ora uno sembra essere sfumato.

Niente Milan, l’obiettivo rossonero è ormai sfumato

A questo Milan serve un centrale di esperienza o comunque – anche se giovane – magari con maggiori presenze tra i professionisti. Il club ha valutato vari profili ed uno di questi è sicuramente è il classe 2003 Nathaniel Brown, difensore che si sta mettendo in mostra quest’anno tra le fila dell’Eintracht Francoforte, sia in campionato che appunto in Champions League.

Il giocatore è stato a più riprese accostato al Milan che subito aveva osservato le sue qualità ma ormai il giocatore sembra lontano dai rossoneri e il prossimo anno potrebbe andare in Premier League. Secondo quanto riporta CaughtOffside il giocatore piace molto a Chelsea, Manchester City e Newcastle e tutti e tre i club sono pronti a sfidarsi sul mercato.

Brown è un nome che intriga, il Milan magari lo osserva ma al momento il suo valore sta schizzando alle stelle ed è probabile di più un suo trasferimento nel campionato inglese.