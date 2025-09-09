Mercato Milan, annuncio imminente: risolto un altro problema

Il ds del Milan, Igli Tare, risolve un altro problema: in arrivo una nuova pioggia di milioni per il club rossonero.

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, si appresta a mettere fine ad un’altra operazione in uscita. Dopo Ismael Bennacer, passato alla Dinamo Zagabria, il ds rossonero ha definito il trasferimento di un altro esubero della rosa di mister Massimiliano Allegri. La cessione è diventata solamente una questione di tempo.

Mercato Milan, Tare risolve un altro problema: tutto fatto per la cessione

Il calciomercato in Arabia Saudita non è ancora terminato ed il Milan ha sfruttato questo particolare dettaglio per liberarsi di uno degli ultimissimi esuberi rimasti nella rosa di mister Massimiliano Allegri. Dopo Ismael Bennacer, la società rossonera è in procinto di liberarsi di Yacine Adli.

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Fabrizio Romano, è ormai imminente il passaggio del centrocampista francese all’Al Shabab. L’operazione sarebbe stata indirizzata sui binari del trasferimento a titolo definitivo. Dunque, Yacine Adli è pronto a lasciare l’Italia per vivere una nuova avventura. Il centrocampista non è mai stato preso in considerazione da Max Allegri. Non a caso, il giocatore ha svolto la preparazione estiva con il Milan Futuro.

Dopo una lunga riflessione, il centrocampista francese si è deciso, sposando il progetto all’Al Shabab. Yacine Adli ci ha messo un po’ per fare una scelta, prendendosi tutta l’estate per pensare al suo futuro. Nel corso dell’ultima finestra di mercato, il classe 2000 ha ricevuto principalmente degli apprezzamenti da Spartak Mosca e Sassuolo. Due progetti che non hanno convinto appieno il centrocampista francese.

Da questa cessione, la società lombarda dovrebbe incassare intorno ai 6/7 milioni di euro. In queste ore, le parti stanno limando gli ultimissimi dettagli. Yacine Adli, reduce dall’esperienza in prestito alla Fiorentina, dovrebbe firmare un contratto fino al 2028 da 6 milioni di euro. Nell’ultima stagione, il giocatore ha collezionato 5 gol e 7 assist in 35 presenze. Il centrocampista ex Bordeaux sarebbe atteso in Arabia Saudita già nelle prossime ore per visite mediche e firma.

La cessione di Silvano Vos rallenta: trattativa saltata

Non tutte le trattative però vanno a gonfie vele in casa Milan. Diversamente dall’affare Adli, la società rossonera nelle ultime ore avrebbe registrato un brusco rallentamento per la cessione di Silvano Vos, altro giocatore considerato come esubero della rosa.

Il centrocampista olandese, arrivato la scorsa estate dall’Ajax, è sempre più vicino all’addio dopo aver deluso le aspettative del club nella passata stagione.Nella precedente annata, il giovane giocatore non ha affatto convinto al Milan Futuro, spingendo di conseguenza la società a metterlo sul mercato.

Negli scorsi giorni, Silvano Vos sembrava ad un passo dal Losanna, squadra svizzera. Tuttavia, secondo Matteo Moretto, la trattativa è saltata a causa della distanza economica tra i due club.