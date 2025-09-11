Mercato Milan, clamoroso retroscena sul titolarissimo: “È successo in estate”

Retroscena a sorpresa su un titolarissimo del Milan. Tutto è accaduto nella sessione di mercato estiva terminata qualche giorno fa.

A dieci giorni dalla sua chiusura, il calciomercato continua a tenere banco. A far parlare è soprattutto il Milan, tra i club protagonisti in Italia nonché più attivo sia in entrata che in uscita. I rossoneri hanno dato vita ad una vera e propria rivoluzione, dicendo addio a molti giocatori ed accogliendone altrettanti.

Tra le cessioni illustri spiccano senza dubbio quelle di Tijjani Reijnders e Theo Hernandez. Il centrocampista olandese e il terzino francese hanno rappresentato i due più grandi addii dell’estate rossonera, a cui però se ne sarebbe potuto aggiungere un altro. L’ultimo retroscena riguarda proprio un titolarissimo. La sua permanenza è stata a rischio.

Milan, Pulisic poteva partire: “Voci di offerte dall’Arabia Saudita”

La strategia del Milan è ormai chiara a tutti: nessuno è incedibile. Davanti ad un’offerta irrinunciabile chiunque può partire. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ad aver rischiato la cessione è stato anche Christian Pulisic. Lo statunitense ha, infatti, attirato gli interessi di alcuni club sauditi, senza che arrivassero però delle offerte ufficiali.

Si è trattato di semplici sondaggi, che lo stesso Pulisic non sembra aver mai preso in seria considerazione. Ovviamente tutto sarebbe potuto cambiare nel caso in cui fossero arrivate delle offerte.

Quel che emerge è che siano stati pochi i rossoneri davvero al sicuro. Oltre a Pulisic, anche Strahinja Pavlovic è stato a rischio, pur non andato oltre le semplici ipotesi di cessione invernale. Tra i pochi rossoneri mai stati in discussione compaiono, invece, capitan Matteo Gabbia e Ruben Loftus-Cheek, blindato fin dal primo giorno da Max Allegri che già nelle prime due giornate di campionato ha dimostrato quanto punti sul centrocampista inglese.