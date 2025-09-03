Dalla Turchia non si arrendono: vogliono il giocatore del Milan a tutti i costi. Igli Tare dà l’ok per la cessione.

Il mercato in uscita del Milan non è ancora finito. La società rossonera sta tuttora operando per liberarsi degli ultimi esuberi rimasti in rosa, provando a sfruttare le finestre di mercato ancora aperte in Arabia e Turchia. Nella lista di sbarco, c’è Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, arrivato in rossonero nel 2019, piace molto ad un club della Super Lig. Dalla Turchia, infatti, il pressing si starebbe facendo sempre più insistente, con Tare pronto a piazzare l’ennesima cessione del mercato estivo.

Il club turco vuole Bennacer: il giocatore ha scelto il suo futuro

Dalla Turchia starebbero facendo sul serio per Ismael Bennacer. Il centrocampista classe 1997, finito fuori rosa al Milan, in questi giorni avrebbe generato un forte interesse nella dirigenza del Trabzonspor. La società turca, di fatto, starebbe muovendo dei passi decisi per arrivare ai calciatore ex Empoli, con Igli Tare ben disposto a liberarsi del giocatore per 12 milioni di euro. Dopo il suo rientro dal Marsiglia, Bennacer è stato messo ai margini della rosa, svolgendo l’intera preparazione con il Milan Futuro.

Il Milan sta facendo di tutto per trovare a Ismael Bennacer una nuova sistemazione. Il club lombardo vuole togliersi dalle spalle il pesante ingaggio del giocatore: 4 milioni a stagione. Il Trabzonspor, in questi giorni, sarebbe diventata una ghiotta occasione sia per la dirigenza di Milano che per lo stesso giocatore. La società lombarda vuole monetizzare, mentre l’algerino deve necessariamente trovarsi una nuova squadra per non rimanere tutta la stagione a scaldare la tribuna di San Siro.

Per evitare di restare un anno fermo, Ismael Bennacer starebbe realmente prendendo in considerazione il trasferimento in Turchia. Il calciatore rossonero, infatti, avrebbe aperto al trasferimento Trabzonspor, dando mandato ai suoi agenti di trovare un’intesa economica. La compagine turca di sarebbe fatta avanti proponendo al Milan un prestito con diritto di riscatto. I contatti sarebbe continui tra i due club ed il calciatore: il Trabzonspor vuole trovare un accordo in tempi brevi, insomma, prima della chiusura del mercato turco.

Non solo Bennacer: altri due rossoneri verso l’addio

Non c’è solo Ismael Bennacer nei discorsi del Milan. La società rossonera sta lavorando per siglare altre due cessioni: quelle di Yacine Adli e Silvano Vos. Così come il centrocampista algerino, anche il giocatore francese ed il giovane mediano olandese non hanno preso parte alla preparazione con la prima squadra. Massimiliano Allegri non li ha ritenuti adatti al sul progetto e pertanto Igli Tare li ha di conseguenza messi sul mercato.

Tra i due, quello più vicino all’addio sembrerebbe Yacine Adli. Il centrocampista classe 2000, reduce dal prestito alla Fiorentina, avrebbe suscitato un forte interesse in Arabia Saudita. L’ex Bordeaux piacerebbe in particolar modo all’Al-Shabab. Resta da capire se Yacine Adli sia disposto a trasferirsi in Arabia Saudita. Il calciatore francese potrebbe anche rimanere in rossonero fino a gennaio o addirittura fino al termine della stagione, ma giocando in Serie D con il Milan Futuro.