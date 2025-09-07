Mercato Milan, due titolarissimi a rischio cessione: “Con la giusta offerta…”

La permanenza al Milan di due titolarissimi è stata più in bilico di quanto si possa pensare. Se fosse arrivata la giusta offerta, il club non avrebbe chiuso all’addio.

Estate molto intensa per il Milan, che ha visto partire tanti rossoneri ed arrivarne molti altri. Un vero e proprio via, con una buona parte dell’organico totalmente rivoluzionata. Non sono mancate le cessioni illustri, su tutte quelle di Tijjani Reijnders, che ha raggiunto Pep Guardiola al Manchester City, e di Theo Hernandez, volato in Arabia Saudita assieme all’ex avversario Simone Inzaghi.

Ciò che, però, emerge è che oltre al centrocampista olandese e al terzino francese, ci sono stati anche altri titolarissimi che hanno rischiato di lasciare la Milano rossonera. Diversi top club hanno mostrato interesse, senza però affondare seriamente il colpo. Con un’offerta ritenuta all’altezza, la sensazione è che il Milan non si sarebbe opposto alle cessioni.

Milan, Bayern su Leao e Arabia su Fofana: la permanenza è stato a rischio

Seppur non siano arrivate delle offerte ufficiali, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in estate il Bayern Monaco ha monitorato per diverso tempo Rafael Leao. Al tempo stesso, diversi club arabi hanno mostrato interesse per Youssouf Fofana. Considerata la forza economica di questi club, tutto fa pensare che un’offerta concreta non avrebbe lasciato il Milan indifferente.

Non è detto che fra sei mesi, nella sessione di mercato invernale, non possa arrivare una nuova offensiva. Il Milan non lascerebbe andare molto facilmente i suoi pezzi pregiati a metà stagione, ma del resto gli ultimi hanno dimostrato che per la società nessuno è incedibile.

Intanto, il Milan si prepara a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali. Non si può sapere cosa riserverà il calciomercato nei prossimi mesi, ma è altrettanto vero che la sessione estiva è appena terminata e adesso è il momento di pensare esclusivamente al campo. Per pensare ai bilanci ci sarà tempo.