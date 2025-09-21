Il Milan pensa già al mercato: non solo Kristensen, Tare ha messo gli occhi su un altro pilastro dell’Udinese.
Il Milan ha orientato il proprio sguardo già al futuro, iniziando a buttare giù una strategia ben definita in vista del mercato invernale. Manca ancora molto a gennaio, ma Igli Tare non intende farsi trovare impreparato.
Uno dei prossimi obiettivi del club rossonero dovrebbe essere quello di assicurare a mister Massimiliano Allegri un nuovo difensore centrale. In tal senso, il Milan avrebbe puntato i propri occhi principalmente sulla Serie A, inserendo sul taccuino due giovani promesse dell’Udinese.
Caccia al difensore: il Milan sbircia in casa dell’Udinese
Uno dei primissimi obiettivi di mercato del Milan per gennaio sembra essere quello di regalare a Max Allegri un nuovo difensore. In questi giorni si sta facendo strada il nome di Kristensen, valutato intorno ai 15 milioni di euro dall’Udinese. Tuttavia, il danese non sarebbe l’unico giocatore bianconero ad aver generato interesse nella dirigenza lombarda.
Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, il Milan starebbe accarezzando l’idea di intavolare una trattativa con i friulani per Oumar Solet. Un profilo che il direttore tecnico del club rossonero, Geoffrey Moncada, avrebbe voluto portare all’ombra della Madonnina tre anni fa, quando il centrale francese militava nel nel Salisburgo.
Adesso, il difensore classe 2000 è tra i miglior centrali della Serie A ed è uno dei giocatori più richiesti sul mercato. Il Milan vorrebbe fare un tentativo a gennaio, conscio del fatto che il cartellino del giocatore costa decisamente di più rispetto a quello di Kristensen. Per strappare il sì dell’Udinese, il Diavolo avrà bisogno di circa 30 milioni di euro.