Mercato Milan, prenotato il colpo per gennaio: arriva dalla Premier

La dirigenza rossonera prenota un colpo di mercato per gennaio: arriva dalla Premier League ed è un obiettivo concreto.

La scorsa sessione estiva di mercato è stata per il Milan piuttosto proficua: il club rossonero, infatti, è stato uno dei maggior protagonisti sul mercato, sia dal punto di vista delle entrate che delle uscite. L’obiettivo era dare una scossa dopo l’ottavo posto ottenuto nello scorso campionato, fuori da tutte le competizioni europee. Il primo cambio attuato è quello dell’allenatore, con Massimiliano Allegri chiamato subito a rapporto, anticipando la concorrenza delle big. Per il tecnico toscano è un ritorno sulla panchina rossonera, dopo la prima avventura tra gli anni 2010 e 2014. L’altra novità è l’ingaggio di Igli Tare, come nuovo direttore sportivo, che ha contribuito a rinforzare la rosa rossonera da consegnare al nuovo tecnico, in vista di una stagione dove l’unico obiettivo è conquistare la qualificazione alla prossima Champions League.

Milan, tentativo a gennaio per un difensore: dalla Premier League

La sessione di mercato è attualmente chiusa ma tra poco più di tre mesi si aprirà quella invernale, occasione per i club di rinforzarsi a metà stagione e proseguire sul proprio cammino. Anche il Milan ha intenzione di rinforzare la propria rosa, seppure numericamente a posto. Allegri, infatti, vuole un difensore in più, che gli permetta di effettuare più rotazioni: il nome più citato in queste settimane è quello di Joe Gomez, del Liverpool.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, infatti, Joe Gomez rimane in cima alla lista dei desidera della dirigenza di Via Aldo Rossi: il Milan lo aveva cercato già in estate, ma il difensore è rimasto al Liverpool per mancanza di sostituti. Ora però il club rossonero ci può riprovare, già a gennaio, considerato il poco minutaggio del difensore inglese.

Milan, Joe Gomez nel mirino: il profilo che piace

Joe Gomez è un difensore inglese classe 1997 e gioca anche per la nazionale inglese; la maglia del Liverpool comincia ad indossarla nel 2015 e da lì non si è più mosso: una serie di rinnovi di contratti, che lo portano a continuare a vestire la maglia del club inglese. Dopo una decina di stagione in Inghilterra, Joe Gomez può ora cambiare club, arrivando al Milan in Italia: i rossoneri infatti sono davvero interessati a lui e già a gennaio possono essere decisivi.