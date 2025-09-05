Mercato Milan, svelato un obiettivo di gennaio: “Allegri lo chiederà”

La sessione estiva di mercato è appena terminata, ma si guarda già al futuro, con un possibile colpo del Milan a gennaio.

Il Milan è stato uno dei club più attivi durante la sessione estiva di calciomercato: il club rossonero, grazie all’arrivo del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, ha finalizzato ben 10 colpi di mercato in entrata, rivoluzionando la rosa rispetto alla passata stagione, dove la squadra rossonera ha terminato il campionato in ottavo posizione, fuori da tutte le competizioni europee. L’obiettivo, per la prossima stagione, è quello di centrare almeno la qualificazione in Champions League, ma nulla toglie che i rossoneri si possano togliere qualche soddisfazione in più. Con Massimiliano Allegri in panchina, il Milan può tornare a fare cose buone e ambire a qualcosa in più. La stagione è appena cominciata e i rossoneri hanno ottenuto una sconfitta, alla prima uscita, e una vittoria.

Milan, per gennaio c’è già un nome: lo vuole Allegri

Il mercato del Milan è stato uno dei più proficui tra i club della Serie A, ma Allegri di certo non si accontenta e per gennaio ha già fissato alcuni obiettivi, con Tare che è pronto ad accontentarlo, al fine di migliorare sempre di più la rosa rossonera. Uno di questi obiettivi è Joseph David Gomez, difensore di proprietà del Liverpool.

Il difensore inglese, classe ’97, era nel mirino del Milan già nella sessione estiva di mercato, ma il club rossonero non ha mai affondato il colpo, anche per mancanza di tempo per la chiusura dell’operazione. Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, il Milan a gennaio tenterà nuovamente l’innesto del difensore, accontentando Allegri, che vuole una nuova figura all’interno del reparto difensivo. Tare dunque è pronto ad accontentare il tecnico rossonero, convinto della necessità di un nuovo difensore.

Milan, la coppia Tare-Allegri funziona alla grande

La coppia Tare-Allegri funziona, eccome: il tecnico chiede, il direttore sportivo risponde. O per lo meno cerca di accontentarlo, in tutto e per tutto, non trascurando le richieste di Massimiliano Allegri. L’operato della dirigenza rossonera è migliorato eccome, soprattutto con questi due nuovi innesti, che stanno dando un’impronta, un’identità al Milan. Il lavoro si deve ancora vedere in fondo, ma la squadra rossonera è pronta a dimostrare i proprio miglioramenti, per cercare di risollevare il morale dei tifosi rossoneri.