Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, avrebbe voluto portare in rossonero due terzini spagnoli: rivelato il retroscena di mercato.

Non aver rinforzato in maniera significativa il proprio roster con terzini di ruolo rappresenta una delle note stonate dell’ultima campagna acquisti estiva del Milan. Prima della chiusura del mercato, il ds rossonero, Igli Tare, ha provato a garantire a mister Massimiliano Allegri un nuovo esterno difensivo in squadra, sondando due profili del calcio spagnolo.

Negli ultimi giorni di mercato, Igli Tare, avrebbe fatto dei tentativi per due terzini spagnoli. L’indiscrezione è stata rivelata da Matteo Moretto, attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano:

“Anche il Milan ha cercato di capire se ci fosse la possibilità di arrivare a un terzino destro dopo l’uscita di Alex Jimenez, destinazione Bournemouth. I rossoneri hanno sondato due nomi che però non sono stati portati avanti. Il primo è quello di Arnau Martinez, terzino destro del Girona: aveva una clausola di 14 milioni, un’occasione di mercato per tanti club anche se per gli ultimi due o tre giorni la squadra catalana avrebbe comunque detto di no, salvo pagamento della clausola. Alla fine Arnau ha deciso di restare ma è vero che il Milan lo ha sondato”.