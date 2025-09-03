Mercato Milan, Tare aveva puntato due terzini spagnoli: il retroscena di mercato

di
Milan, Arnau Martinez era nel mirino di Tare

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, avrebbe voluto portare in rossonero due terzini spagnoli: rivelato il retroscena di mercato.

Non aver rinforzato in maniera significativa il proprio roster con terzini di ruolo rappresenta una delle note stonate dell’ultima campagna acquisti estiva del Milan. Prima della chiusura del mercato, il ds rossonero, Igli Tare, ha provato a garantire a mister Massimiliano Allegri un nuovo esterno difensivo in squadra, sondando due profili del calcio spagnolo.

Tare puntava su due terzini spagnoli: il retroscena di mercato

Negli ultimi giorni di mercato, Igli Tare, avrebbe fatto dei tentativi per due terzini spagnoli. L’indiscrezione è stata rivelata da Matteo Moretto, attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano:

“Anche il Milan ha cercato di capire se ci fosse la possibilità di arrivare a un terzino destro dopo l’uscita di Alex Jimenez, destinazione Bournemouth. I rossoneri hanno sondato due nomi che però non sono stati portati avanti. Il primo è quello di Arnau Martinez, terzino destro del Girona: aveva una clausola di 14 milioni, un’occasione di mercato per tanti club anche se per gli ultimi due o tre giorni la squadra catalana avrebbe comunque detto di no, salvo pagamento della clausola. Alla fine Arnau ha deciso di restare ma è vero che il Milan lo ha sondato”.

Milan, Tare voleva Hector
Milan, Tare voleva Hector – (LaPresse) SpazioMilan.it

Moretto ha poi rivelato il secondo nome sondato dal Milan:

“Anche il profilo di Hector Fort è stato sondato ma anche lui è rimasto in Liga. In questo caso sono subentrati altri fattori: il calciatore cercava un progetto dove poter giocare regolarmente e con continuità. Nelle ultimissime ore di mercato è uscito in prestito secco dal Barcellona per andare all’Elche dove potrà giocare con continuità”.

Nunzio Marrazzo

Giornalista pubblicista dal 2019, iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera N. 172270. Ho trasformato la mia passione per la scrittura e lo sport in una professione. Ho iniziato il mio percorso come redattore per Sport Campania, partecipando attivamente a numerosi eventi sportivi e affinando le mie competenze sul campo. Nel 2021 ho arricchito il mio percorso giornalistico grazie a un anno di servizio civile con Amesci, lavorando all’interno della redazione di Metropolis Quotidiano. Dal 2023 collaboro con il network di Nuovevoci, un ambiente che mi ha non solo offerto “spazi” stimolanti in cui esprimermi, ma anche una vera e propria famiglia. Determinato e sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare, vivo per catturare i momenti più emozionanti dello sport e trasformarli in parole.
Gestione cookie