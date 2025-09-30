Il Milan si fionda sul giovane talento del calcio belga: Tare va all’assalto del gioiellino dell’Anderlecht.

Mancano ancora diversi mesi all’apertura del mercato invernale, ma in casa Milan sarebbero già partiti i ragionamenti del caso su come rendere ancor più qualitativa la rosa a disposizione di mister Massimiliano Allegri. Il ds Igli Tare starebbe tenendo gli occhi puntati su diversi profili, mostrando particolare attenzione per un giovane talento del calcio belga. Dopo Jashari, l’ex Lazio sarebbe deciso ad ingaggiare un’altra promessa della Jupiler League.

Milan all’assalto: nuovo talento nel mirino

Il Milan starebbe lavorando principalmente sulla difesa, studiando con cura il prossimo colpo da piazzare per rendere ancor più solida la retroguardia. Tuttavia, la società rossonera vorrebbe garantire a Max Allegri anche un giovane di talento, capace di essere incisivo tra le linee. In questo senso, secondo ‘Transferfeed.com’, la compagine lombarda si sarebbe fiondata sulle tracce di Mario Stroeykens. Il Milan avrebbe palesando un interesse concreto per il giovane trequartista, che tanto sta facendo bene con la maglia dell’Anderlecht.

Mario Stroeykens è un classe 2004, proprio ieri ha compiuto 21 anni. In questo avvio di stagione, il promettente calciatore belga ha collezionato 12 presenze e un gol. Il giovane giocatore, nel giro della nazionale Under 21, ha il contratto in scadenza al termine della stagione ed è valutato sui 12 milioni di euro. Somma in linea con i canoni del club rossonero. Mario Stroeykens rispetta appieno i parametri del Milan non solo per la questione costi, ma anche perché è un profilo di prospettiva e con ampi margini di crescita.

Nome a sorpresa per la difesa: Tare punta il giovane della Serie A

Il Milan sta sfruttando questo avvio di stagione in Serie A per ampliare il proprio raggio d’azione, raccogliendo maggior informazioni su quei profili che potrebbero fare al caso del progetto Allegri. Secondo quanto rivelato da ‘Goal.com’, la compagine lombarda starebbe accarezzando l’idea di acquistare Marco Palestra, 20enne che sta facendo molto bene alla corte del Cagliari.

Il promettente esterno è ai rossoblù in prestito: il calciatore classe 2005 è di proprietà dell’Atalanta. Il Milan vuole rinforzare ulteriore la catena di destra e Marco Palestra sarebbe uno dei primi nomi in lista. La concorrenza, però, non manca. L’esterno di Buccinasco piace anche a Roma, Juventus e Napoli. Per Marco Palestra, il Milan starebbe ragionando più su un investimento da fare in vista della prossima estate.