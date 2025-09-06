Il Milan si libera di un altro esubero: dopo Ismael Bennacer, la società rossonera piazza una nuova cessione.

Il Milan è pronto a dire addio ad un altro esubero. Dopo la recentissima cessione di Ismael Bennacer, passato alla Dinamo Zagabria in prestito con diritto di riscatto, la società rossonera sarebbe prossima dal mandare in porto una nuova operazione in uscita.

Nuova cessione in vista: Tare pronto a dire addio ad un altro esubero

Dopo Ismael Bennacer, ora il Milan si starebbe dedicando alla cessione di Yacine Adli. Il centrocampista francese, reduce dall’esperienza in prestito alla Fiorentina, non rientra minimante nei piani di Massimiliano Allegri. L’ex Bordeaux ha passato tutta la fase precampionato lontano dalla prima squadra, allenandosi con il Milan Futuro.

Il club rossonero gli sta cercando una sistemazione da tempo, così da liberarsi di un altro ingaggio che non fa altro che gravare sulle finanze della società. In attesa di capire quale sarà il suo futuro, il giocatore si sta allenando con il Milan B di Massimo Oddo. Durante l’ultima finestra di mercato, il francese è stato avvicinato principalmente da Spartak Mosca e Sassuolo. Due destinazione che Adli avrebbe rifiutato senza pensarci nemmeno troppo.

Adesso, per il giocatore classe 2000 si sarebbe da giorni riaperta la concreta possibilità del trasferimento in Arabia Saudita. Secondo quanto riportato dal giornalista francese, Valentin Feuillette, il Milan avrebbe portato la trattativa in stadi avanzato con l’Al Shabab. Il club della Saudi Pro League, di fatto, starebbe spingendo molto per Yacine Adli. Tuttavia, il giocatore francese non avrebbe ancora aperto al trasferimento.

Non solo l’Al Shabab: Adli ha altre offerte sul tavolo

Il Milan avrebbe detto di sì alla proposta dell’Al Shabab, ma Yacine Adli non sarebbe ancora convinto di trasferirsi in Arabia Saudita. Nel frattempo, il centrocampista francese avrebbe ricevuto altre due offerte. L’ex Bordeaux avrebbe generato interesse in un club greco e in un società turca.

Al momento, Yacine Adli non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. L’auspicio del Milan è che presto possa risolversi la situazione, in modo da mettere fine alla permanenza di un giocatore che non rientra in alcun modo nelle idee di gioco di Massimiliano Allegri. Lo stesso Adli dovrà prendere una decisione a stretto giro per non rischiare di passare i prossimi mesi in tribuna o nei campi della Serie D.