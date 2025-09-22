Mercato Milan, Tare stregato: occhi sul talento della Ligue 1

Mentre i rossoneri si preparano per la sfida di Coppa Italia contro il Lecce, il direttore sportivo già prepara un possibile colpo per la prossima sessione di calciomercato.

Il Milan si gode un inizio positivo di stagione e continua a lavorare per tornare ai vertici della Serie A. Domani intanto la sfida al Lecce che vale per i sedicesimi di Coppa Italia. Un match importante per Modric e compagni che, anche in virtù dell’assenza dalle coppe europee, devono inevitabilmente puntare su quella nazionale.

Nel frattempo, la società continua a lavorare sul mercato per perfezionare la rosa e non solo. Si pensa anche al futuro e, come sappiamo, Tare è sempre stato uno molto bravo a scovare giovani talenti.

Mercato Milan: si punta Bouaddi del Lille

Uno dei primi nomi sulla lista dei desideri in casa Milan è proprio Ayyoub Bouaddi, centrocampista francese classe 2007 di proprietà del Lille. Il giocatore, stando alle indiscrezioni, avrebbe stregato Tare e Moncada, ma anche lo stesso Allegri sarebbe rimasto entusiasta della possibilità di accaparrarselo.

Sul diciassettenne ci sono ovviamente diversi club. Si stanno infatti facendo avanti anche le big della Premier League come Arsenal, Liverpool e Manchester United, con il prezzo del cartellino che è già lievitato fino a 30/35 milioni di euro circa, nonostante la giovanissima età.

Ecco perché, secondo quanto riportato da Team Talk, il Milan vorrebbe chiudere subito per sfruttare l’attuale vantaggio e non incorrere in pericolosissime aste, impossibili poi da vincere se contro le big inglesi. Staremo a vedere, dunque, se arriverà o meno un’offerta ufficiale al Lille nelle prossime settimane.