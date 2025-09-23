Il Milan ha messo gli occhi sul top player del Liverpool: Igli Tare andrà all’assalto già a gennaio.

La difesa resta il principale reparto che Igli Tare avrebbe intenzione di rinforzare in vista del mercato di gennaio. Il direttore sportivo del Milan vorrebbe intervenire sopratutto sulle fasce, in particolare sul versante sinistro dove Estupinan non starebbe convincendo la dirigenza. La società rossonera si starebbe guardando attorno, segnando sul profilo taccuino diversi profili che potrebbero fare al caso di Allegri. Nella lista di Tare sarebbe finito anche un top player della Premier League.

Il Milan sogna il colpo da novanta: a gennaio partirà l’assalto

Il Milan vuole rinforzarsi sulle fasce e avrebbe intenzione di farlo piazzando un colpo da capogiro. Il direttore sportivo del club rossonero, Igli Tare, avrebbe in mente un nome su tutti per la corsia di sinistra. Il ds ex Lazio starebbe seguendo con particolare attenzione l’evolversi della situazione legata al futuro di Andrew Robertson. Il Milan avrebbe in mente di fare più di un tentativo in vista della prossima finestra di calciomercato.

Il terzino scozzese classe 1994, che gioca al Liverpool dal 2017, è scivolato in basso nelle gerarchie di Arne Slot. In questa stagione, il terzino dei Reds è passato da titolare inamovibile a seconda scelta. Questo dopo l’acquisto da parte del Liverpool di Milos Kerkez, pagato circa 47 milioni di euro. Andrew Robertson, terzino di piede mancino, resta comunque un calciatore di grande affidabilità ed esperienza.

Lo scozzese, che è stato anche capitano del Liverpool, starebbe sempre più considerando la possibilità di lasciare il Merseyside a fine stagione. Robertson ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026, ma il Milan si starebbe mobilitando per anticipare i tempi del suo addio al Liverpool. L’obiettivo di Tare, infatti, sarebbe quello di portarlo all’ombra della Madonnina già nel mese di gennaio, pagando un piccolo indennizzo al club inglese.

Tare fa spesa dal Liverpool: nel mirino c’è un altro giocatore dei Reds

Non ci sarebbe solamente Andrew Robertson nei pensieri del Milan. Stando ai recenti rumors di mercato, il club rossonero starebbe continuando a monitorare con attenzione Joe Gomez. Il difensore inglese è stato vicino ai rossoneri la scorsa estate, salvo poi restare a Liverpool per volere dei Reds. Il centrale classe 1997, dopo lo scarso impiego da parte di Slot in questo avvio di stagione, avrebbe fatto partire delle attente riflessioni sul suo futuro.

Il difensore inglese, valutato intorno ai 20 milioni di euro, starebbe seriamente pensando al possibile addio. Joe Gomez sta faticando a trovare spazio: in questo momento della stagione, ha raccolto a malapena due presenze per un totale di 29 minuti. Un aspetto che starebbe spingendo il giocatore a lasciare il club già a gennaio. Il Milan resta alla finestra, pronto a sfruttare la minima occasione.