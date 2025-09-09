Mercato Milan, Tare vicinissimo ad un top player: il retroscena

Il Milan ha sfiorato il colpo a sorpresa, tra i nomi sul taccuino di Tare un centrale del Monaco: ecco cosa è successo dietro le quinte.

Gli ultimi giorni della finestra di calciomercato estivo sono sempre un crocevia frenetico di trattative e sorprese. Anche il Milan, alla ricerca di rinforzi difensivi, è entrato in scena sondando terreni, avviando trattative a volte concluse in maniera positiva e altre volte no.

Una storia non andata in porto e che ha inciso sulle strategie finali del club è quella che ha interessato Tare e una squadra tedesca. Il motivo? Questioni esterne del club non legate ai rossoneri che hanno bloccato ogni contatto avviato per il calciatore.

Mercato Milan, una trattativa in extremis annullata: cosa è successo

Secondo Fabrizio Romano, il club rossonero ha preso seriamente in considerazione l’acquisto di Thilo Kehrer, difensore tedesco del Monaco. Il tentativo è avvenuto sul filo del rasoio, ma il club tedesco ha chiuso la porta. La decisione è legata principalmente alle difficoltà del club principe di completare l’arrivo di Axel Disasi dal Chelsea.

Infatti senza l’ok per Disasi, non hanno potuto liberare Kehrer, nonostante la sua disponibilità a trasferirsi al Milan. Kehrer non è stato l’unico nome sfiorato dagli osservatori milanisti. Nei giorni precedenti erano stati vagliati nomi come Manuel Akanji e Joe Gomez.

Entrambi, però, non sono approdati a Milanello per ostacoli di natura tecnica o economica. A sorpresa, il Milan ha deciso di reagire firmando per il giovane difensore classe 2006, David Odogu dallo Wolfsburg: un colpo last-minute che testimonia l’urgenza rossonera di inserire risorse in difesa.