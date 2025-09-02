Il mercato in uscita del Milan non è ancora finito: Igli Tare è pronto a siglare una doppia cessione. I due rossoneri sono richiesti in Turchia e Arabia Saudita.

La campagna acquisti del Milan è terminata ieri, con la chiusura del calciomercato estivo 2025. Tuttavia, la società rossonera potrebbe avere in serbo altre novità per quanto riguarda le operazioni in uscita. Il direttore sportivo, Igli Tare, sta tentando di piazzare gli ultimi esuberi presenti in rosa, sfruttando quei Paesi in cui la finestra dei trasferimenti è ancora aperta. In queste ore, in casa Milan si sarebbero presentate due invitanti possibilità riguardanti le situazioni di Yacine Adli e Ismaël Bennacer.

Turchia e Arabia Saudita su Adli e Bennacer: Tare pronto alla doppia cessione

Yacine Adli e Ismaël Bennacer, così come Divock Origi, per il quale si sta lavorando sulla rescissione, non rientrano minimamente nei piani del nuovo Milan targato Allegri. Il centrocampista francese ha un contratto fino al 2026, mentre il mediano algerino fino al 2027. Nelle ultime ore, sono tornate a farsi insistenti le voci di un possibile affondo dall’Al-Shabab per l’ex Fiorentina. Una pista che Adli ha sin qui accantonato ma che ora, considerata la carenza di offerte allettanti, potrebbe accettare.

Mentre per Ismaël Bennacer, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, si sarebbe fatto avanti il Trabzonspor. I turchi, di fatto, avrebbero presentato un’offerta di prestito con diritto di riscatto. Inoltre, il Trabzonspor sarebbe disposto a farsi carico dall’intero ingaggio del giocatore (4 milioni annui). L’eventuale operazione potrebbe prendere quota nelle prossime ore, dato che Bennacer avrebbe aperto al trasferimento in Turchia.

Non è da escludere, tuttavia, che Yacine Adli e Ismaël Bennacer possano rimanere in rossonero fino a gennaio o addirittura fino al termine della stagione, pur restando lontani dalla prima squadra. L’ex Bordeaux resterebbe in rossonero giocando in Serie D con il Milan Futuro. L’ex Empoli, invece, osservando la squadra di Allegri dalla tribuna. Dunque, per il bene comune, Tare sta cercando di trovare la giusta soluzione.