Mercato Milan, un rossonero fuori dal progetto: vola in Arabia

Un giocatore rossonero, tenuto fuori dal progetto dal tecnico Allegri, è pronto a lasciare il Milan e volare in Arabia.

In questi giorni gli occhi degli appassionati del calcio sono puntati in particolare sulle Nazionali, impegnate nelle gare di qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026, che si disputeranno tra Stati Uniti e Canada: tra queste c’è anche l’Italia, che la qualificazione la deve ottenere dopo due edizioni in cui è rimasta fuori. Nel frattempo, i club italiani e non sono comunque al lavoro per preparare i prossimi impegni, nonostante qualche assenza tra le varie formazioni. Il Milan e Massimiliano Allegri stanno lavorando e preparando il prossimo match, quello di domenica prossima, contro il Bologna: le due formazioni si affronteranno alle ore 20:45 sul prato di San Siro, in un match che regalerà sicuramente grandi emozioni.

Milan, il mercato non è chiuso: pronta una cessione in Arabia

Rispetto alla passata stagione, la formazione rossonera presenta ben 10 nuovi giocatori, arrivati nell’ultima sessione estiva di mercato, grazie anche all’ottimo lavoro svolto dal nuovo direttore sportivo Igli Tare. Il mercato europeo è terminato, ma il calciomercato in Arabia non è ancora finito: i club arabi, infatti, hanno la possibilità di ingaggiare giocatori da qualsiasi campionato. Il Milan, a tal proposito, è pronto a cedere un proprio giocatore in Arabia, in quanto fuori dal progetto: si tratta del centrocampista Yacine Adli.

Il Milan ha acquistato il centrocampista francese nell’estate del 2021, ma per una stagione ha giocato in prestito al Bordeaux; in rossonero è arrivato a tutti gli effetti nell’estate del 2022. Classe 2000, Adli è arrivato in rossonero con tanto entusiasmo, che piano piano si è spento, complice quale prestazione sottotono. L’ultima stagione l’ha giocata in prestito alla Fiorentina, mettendo in campo qualcosa di buono, ma rientrato al Milan, Allegri ha deciso di tenerlo fuori dal progetto.

Milan, Adli verso l’Arabia: pronto l’Al-Shabab

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Yacine Adli è pronto ad approdare in Arabia: il club dell’Al-Shabab è pronto ad ingaggiarlo. Il club arabo ha fatto capire che è interessato al giocatore del Milan, e ha tempo fino a giovedì per ingaggiarlo. Dalla Francia, sono arrivate voci secondo cui Adli piace anche a club greci e turchi, ma a tutti gli effetti nessuno fino ad ora si è fatto avanti. La prossime ore saranno decisive per il futuro di Adli, che è sempre più indirizzato verso l’Arabia Saudita.