Milan, Acerbi stuzzica i rossoneri: le dichiarazioni sul suo passato

L’attuale difensore dell’Inter, in una lunga intervista, ha parlato anche del suo passato in rossonero e della semifinale di Champions.

Nella giornata odierna, l’attuale difensore dell’Inter Francesco Acerbi ha presentato il suo libro, un’autobiografia intitolata “Io, Guerriero“. Tanti i temi affrontati, quello più importante quello della malattia: nel 2013, infatti, mentre indossava la maglia rossonera, Acerbi scopre di avere un tumore al testicolo; prima l’intervento, poi il ciclo di chemio. L’incubo sembra finito, ma qualche mese più tardi la malattia si ripresenta, ma Francesco ha ancora la forza per superarla, questa volta definitivamente. Non solo la malattia nella vita di Acerbi, ma anche qualche problema legato all’abuso di alcool e droga, ma il calcio può essere considerato la sua via d’uscita.

Acerbi torna sul suo passato al Milan, poi le parole sulla semifinale di Champions

Francesco Acerbi nella sua carriera calcistica ha indossato numerose maglie di diversi club, tra queste anche quella del Milan, prima di scoprire la malattia. Dopo aver superato l’ostacolo più grande della vita, il difensore della Nazionale italiana ha vestito le maglie di Sassuolo, Lazio e Inter. In occasione della presentazione del suo libro, Acerbi è tornato sul suo passato in rossonero, stuzzicando un pò l’ambiente:

La mia esperienza al Milan è stata negativa per forza di cose, ma non posso paragonare il Francesco di adesso a quello di prima. Ringrazio che dopo la malattia ho avuto una seconda possibilità.

Acerbi è poi tornato sulla doppia semifinale di Champions League contro il Milan del 2023, vinta proprio dai nerazzurri: