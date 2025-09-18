Milan, adesso è l’ora dei rinnovi: si lavora per il futuro di tre rossoneri

Chiuso il mercato estivo, ora il Milan inizia a concentrarsi sul capitolo rinnovi. La priorità assoluta riguarda il prolungamento del contratto di tre rossoneri.

Per la gente comune l’autunno è la stagione delle foglie che cadono, per gli appassionati di calcio è invece il periodo dei rinnovi. Con la sessione estiva di calciomercato ormai archiviata, per i club è il momento di pensare a chi è in rosa. Discorso allargabile anche al Milan, con la dirigenza rossonera che è lavoro per il rinnovo di tre rossoneri.

Ancora scottato dalle passate esperienze, con gli addi a zero di big come Donnarumma, Calhanoglu e Kessie, il Diavolo vuole risolvere quanto prima le questioni legate ai contratti. Nel mirino ci sono soprattutto tre colonne dell’organico di Max Allegri, con soprattutto il futuro di un rossonero che preoccupa.

Milan, testa ai rinnovi: in agenda colloqui con Maignan, Pulisic e Saelemaekers

Come riportato da Tuttosport, le questioni più calde riguardano Mike Maignan, Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers. Decisamente più complesso è il rinnovo del portiere francese: nel corso della passata stagione le parti erano arrivate ad un’intesa, salvo poi un ripensamento della società dopo alcune prestazioni sottotono di Maignan. Scelta ovviamente non presa molto bene da “Magic Mike”, con la trattativa che si è completamente congelata.

In estate l’addio del francese sembrava quasi certo, ma il ruolo di Max Allegri è stato fondamentale per la permanenza dell’estremo difensore. Adesso la dirigenza vuole arrivare ad un accordo, per non rischiare di perdere anche Maignan a parametro zero al termine della stagione. Ai tempi l’intesa era stata raggiunta per un prolungamento fino al 2028 a 5 milioni di euro a stagione. Da capire se i termini dell’accordo potranno rimanere gli stessi o se qualcosa dovrà cambiare.

Molto più semplici, invece, le questioni riguardanti Pulisic e Saelemaekers. Per lo statunitense è previsto un rinnovo fino al 2029, con l’ingaggio che passerà da 4 a 5 milioni di euro annui. Anche l’esterno belga dovrebbe legarsi al Milan fino al 2029, con uno stipendio raddoppiato da 1.5 a 3 milioni di euro.

Da monitorare anche il futuro di Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek, entrambi in scadenza nel 2027, ma per i quali verranno fatte delle considerazione dopo questi primi mesi alla corte di Allegri.