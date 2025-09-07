Milan-Adli, non è ancora finita: clamoroso ribaltone nella trattativa con l’Al Shabab

Non è ancora arrivata la fumata bianca per l’addio al Milan di Yacine Adli. Nonostante sembrava fosse tutto fatto, la trattativa con l’Al Shabab resta aperta.

In un’estate stracolma di colpi di scena e clamorosi ribaltoni, anche il mese di settembre si rivela ricco di sorprese – non richieste – per il Milan. Con il mercato in entrata chiuso, in questi giorni i rossoneri stanno provando a piazzare gli ultimi esuberi, approfittando delle finestre di mercato aperte in vari Paesi.

Sembrava essere terminata l’avventura in rossonero di Yacine Adli che, ormai fuori dal progetto del Diavolo, era pronto ad unirsi all’Al Shabab in Arabia Saudita. L’accordo tra le parti sembrava essere stato trovato, ma in realtà per la fumata bianca bisogna ancora attendere. L’affare non è chiuso, con il Milan che spera, però, di risolvere al più presto la questione.

Adli-Al Shabab, si attende il via libero: si discute ancora sulle commissioni

L’accordo tra Adli e l’Al Shabab sull’ingaggio è effettivamente arrivato, ma come riportato da Gianlugi Longari, al momento non è ancora arrivato il via libera dell’entourage del francese a causa delle commissioni. Gli agenti di Adli stanno ancora discutendo con l’Al Shabab, alla ricerca di un’intesa per poter definitivamente sbloccare l’affare.

Nel frattempo il Milan attende, con la speranza che non ci sia una frenata inattesa. Difficile pensare ad un dietrofront dopo la fiducia delle ultime ore, ma è anche vero che l’ultima sessione ha ricordato che nel calciomercato nulla può essere dato per scontato.

Le prossime ore permetteranno di fare chiarezza, con la trattativa che dovrebbe definitivamente sbloccarsi. In attesa di aggiornamenti non si può far altro che aspettare, ma è chiaro che dopo gli ultimi precedenti un po’ di preoccupazione ci sia. Sicuramente non si tratterebbe del primo clamoroso colpo di scena di mercato.