Milan, Adli non le manda a dire: che frecciata ai rossoneri!

Mentre la squadra si prepara alla super sfida di domani sera contro il Napoli, l’ex centrocampista rossonero si è espresso così in un’intervista rilasciata a L’Équipe.

Il Milan si prepara per la grande sfida di domani sera. A San Siro arriverà, infatti, il Napoli di Antonio Conte, per il primo vero test di questa stagione. I rossoneri infatti, al di là, dell’ottimo inizio, non hanno ancora affrontato squadre che possano essere considerate “big”. Quindi quale miglior occasione di test, se non i campioni uscenti nonché maggiori indiziati per la vittoria anche di questo campionato.

Nel frattempo, un ex di turno ha rilasciato dichiarazioni importanti in merito alla sua separazione dal Milan. Stiamo parlando di Yacine Adli, che si è concesso ad una lunga intervista con il quotidiano francese L’Équipe.

News Milan, Adli: “Volevo restare a Milano”

Alla vigilia della grande sfida tra Milan e Napoli ecco che L’Équipe riporta l’intervista rilasciata da Yacine Adli, ex centrocampista rossonero che è passato all’Al-Shabab nell’ultima estate, dopo un anno di prestito alla Fiorentina: “Volevo assolutamente restare a Milano, ma purtroppo non rientravo nei piani del club. Fuori dalla Prima Squadra sono stato anche costretto a fare una preparazione parziale” – ha ammesso Adli.

Che poi continua, ammettendo di aver avuto diverse proposte, in Italia ma anche da parte di alcuni club in Inghilterra e in Francia. Poi l’opportunità in Arabia Saudita, valutata come la migliore per sé e per la propria famiglia: “Un giocatore deve sapere cosa è meglio per sé, per la propria carriera e per la propria famiglia” – ha ammesso il francese – “Vero che ci sono molti soldi in ballo ma è comunque un campionato in espansione. Non è ancora al livello dei campionati europei ma il divario si sta riducendo”.