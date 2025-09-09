Milan all’assalto: Tare ha scelto il prossimo obiettivo di mercato

Igli Tare non ha alcuna voglia di mollare la presa per il suo pallino di mercato: a gennaio il Milan andrà all’assalto.

La finestra dei trasferimenti della Serie A è ufficialmente chiusa, ma il Milan continua a lavorare in ottica mercato. Il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, si è già messo all’opera per pianificare la campagna di riparazione prevista nel mese di gennaio.

L’intenzione sarebbe quella di rinforzare la difesa, mettendo nelle mani di Max Allegri non solo un centrale ma anche un esterno. Le scelte sembrano essere ricadute nuovamente su un pallino di mercato di Tare.

Il Milan ha deciso: sarà lui il prossimo colpo

Il Milan non avrebbe alcuna voglia di mollare la presa per Arnau Martínez. Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo, la società rossonera starebbe insistendo per portare il terzino spagnolo in Italia in vista del mercato di gennaio. Igli Tare segue il calciatore classe 2003 dal Girona da diverso tempo. Il terzino destro, che ha un contratto fino al 30 giugno 2027, milita nella prima squadra del Girona dal 2021. Sin qui, ha all’attivo 164 presenze con 9 reti e 18 assist.

Non a caso, negli ultimi giorni della recente sessione di mercato estiva, il club rossonero avrebbe fatto un tentativo per ingaggiarlo. Il ds Tare avrebbe avuto un contatto con gli agenti del terzino, provando a mandare in porto un‘operazione last minute. L’affare, però, non si è concretizzato, ma ora il Milan sarebbe pronto per tornare alla carica.

Il Milan starebbe sondando il terreno con il Girona, conscio del fatto che il giocatore spagnolo piace anche a Juventus e Napoli. Arnau Martínez, cresciuto nella cantera del club catalano, ha una clausola rescissoria di 14 milioni di euro, una cifra ampiamente abitabile per le casse del Milan. Rispetto a Juventus e Napoli, il club rossonero sarebbe quello maggiormente convinto di investire su Arnau Martínez.