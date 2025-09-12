Milan, Allegri ha bloccato il trasferimento: era vicino alla Roma!

Massimiliano Allegri, durante la sessione estiva di mercato, ha bloccato la cessione di un calciatore del Milan.

In casa Milan quest’estate c’è stata una vera e propria rivoluzione, a partire dai piani alti: da qualche anno, infatti, il club rossonero era senza una figura che operava come direttore sportivo; l’ultimo è stato Maldini, andato via dopo la vittoria dello Scudetto. Il club di Via Aldo Rossi ha deciso quindi di ingaggiare un nuovo direttore sportivo, nominando Igli Tare, uno che la Serie A già la conosce vista l’esperienza passata alla Lazio. Il nuovo direttore sportivo ha già dato una propria impronta, vista soprattutto durante la sessione estiva di calciomercato. Il ds rossonero ha voluto aggiornare la squadra, in vista della nuova stagione, con l’obiettivo di tornare a giocare le competizioni europee, sotto la guida di un nuovo allenatore, Massimiliano Allegri.

Mercato Milan, Allegri ha trattenuto Bartesaghi: la rivelazione

Non solo Igli Tare, ma anche Massimiliano Allegri: sulla panchina rossonera c’è stato un decisivo cambiamento, dopo i due allenatori della passata stagione, ovvero prima Fonseca e poi Conceicao. Il tecnico livornese ha messo fin sa dubito le cose in chiaro, dettando regole comportamentali da rispettare, ma dando anche il proprio input alla società, soprattutto in ottica mercato. E proprio il nuovo allenatore ex Juve ha bloccato il trasferimento di un giocatore della rosa rossonera, ovvero Davide Bartesaghi.

Come riportato da Gazzetta.it, il terzino sinistro era vicinissimo a firmare con un nuovo club, nonché la Roma, ma Allegri ha bloccato tutto, essendo così decisivo per il non-trasferimento. Il tecnico rossonero, infatti, si è fidato e ha voluto dare una possibilità al giovane calciatore, classe 2005, che potrebbe giocare al posto di Estupinan. Già l’anno scorso ha trovato qualche minuto con i due tecnici portoghesi, dietro Theo Hernandez.

Milan, Allegri dà fiducia ai giovani: Bartesaghi compreso

Davide Bartesaghi è cresciuto nel settore giovanile del Milan, che lo ha prelevato dall’Atalanta: tutta la gavetta nelle giovanili, poi l’approdo in prima squadra, e qualche partita disputata con la formazione U23. La scorsa stagione ha trovato qualche minuto anche in Serie A, tuttavia con Allegri il giocatore può trovare sempre più spazio: il tecnico ex Juve ha bloccato il trasferimento alla Roma, dandogli fiducia. Il giovane classe 2005 può trovare spazio come alternativa a Estupinian, soprattutto se quest’ultimo non dà i giusti risultati.