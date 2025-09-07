Milan, Allegri ha un compito: imporre il proprio “marchio” alla difesa

Il Milan di Massimiliano Allegri è pronto a ripartire da un particolare: una difesa solida, su cui il tecnico dovrà imporre il proprio marchio.

Il Milan di Massimiliano Allegri tornerà in campo domenica prossima, alle ore 20:45, contro il Bologna: rossoneri e rossoblu tornando ad affrontarsi dopo l’ultima volta, quella della finale di Coppa Italia dello scorso maggio, vinta dalla squadra di Vincenzo Italiano. Dopo una prima sconfitta alla prima gara di campionato contro la Cremonese e una vittoria contro il Lecce, il Milan è chiamato a dare continuità ai risultati, per evitare il cammino della passata stagione, segnato da alti e bassi.

Milan, la difesa la base da cui partire: e Max è esperto

Son passati 100 giorni dall’annuncio del nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, sulla panchina rossonera: il tecnico ha cominciato a lavorare sin dai primi giorni di luglio, imponendo regole precise ai proprio calciatori, fin dai primi istanti. Ora il campionato è cominciato e la squadra rossonera ha la necessità di avere una propria impronta, corretta già nelle prime due uscite stagionali: contro la Cremonese il Milan è sembrato ancora troppo distratto, mentre contro il Lecce più sul pezzo e reattivo.

E il tecnico livornese sa bene quale sia la base di partenza di tutto il lavoro: la difesa. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Allegri sembra aver individuato le tre colonne portanti della difesa del Milan: Tomori, Gabbia, Pavlovic. Ma difendere non vuol dire lavorare solo sui difensori, bensì su tutta la squadra, che dovrà avere il contributo di tutti i reparti. E Max vuole ritrovare un buon Maignan, dopo le prestazioni sottotono della passata stagione. Ciò che Allegri vuole è: conquistare più punti possibili, prendendo meno gol possibili.